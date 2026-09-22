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दिल्‍ली: गांधीनगर में नकली नोटों के अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

शाहदरा के गांधी नगर थाना पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Fake currency Network busted
पुलिस की गिरफ्त में दो आरोपी (ETV BhARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2026 at 6:10 PM IST

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नई दिल्ली: शाहदरा जिले के गांधी नगर थाना पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 रुपये के कुल 187 नकली नोट बरामद किए हैं, जिनकी कुल फेस वैल्यू 93,500 रुपये है. जांच में इस नेटवर्क के तार दिल्ली के अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मालदा से जुड़े होने की बात सामने आई है.

पुलिस के मुताबिक, 22 अगस्त को गांधी नगर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में 18 नकली 500 रुपये के नोट सामने आए थे. ये नोट नफीज अहमद नामक व्यक्ति ने 90,000 रुपये जमा कराने के दौरान बैंक में दिए थे. बैंक की ओर से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पूछताछ में नफीज ने बताया कि उसकी दुकान पर दानिश नाम का एक व्यक्ति आया था और उसने 17,200 रुपये की नकद भुगतान की थी. नफीज के मुताबिक, इसी रकम में कुछ नकली नोट शामिल थे.इसके बाद पुलिस ने गांधी नगर मार्केट में निगरानी बढ़ा दी.

मिलिंद महादेव डुम्बरे, संयुक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी रेंज (ETV Bharat)

अगले दिन नफीज ने पुलिस को सूचना दी कि दानिश पास की एक दुकान पर मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में एफआईआर नंबर 32/2026 के तहत बीएनएस की धारा 179 में मामला दर्ज किया गया. पूछताछ के दौरान दानिश ने कथित तौर पर बताया कि उसने 30,000 रुपये की फेस वैल्यू वाले नकली नोट 10,000 रुपये में झारखंड के चतरा इलाके में रहने वाले गुड्डू से खरीदे थे. इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने झारखंड में कार्रवाई करते हुए गुड्डू को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से 500 रुपये के 169 नकली नोट बरामद किए गए, जिनकी फेस वैल्यू 84,500 रुपये है.

जांच में गुड्डू ने कथित तौर पर बताया कि उसने 1.5 लाख रुपये की फेस वैल्यू वाले नकली नोट 60,000 रुपये में खरीदे थे. इसके बाद पुलिस ने सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को खंगालना शुरू किया. जांच में पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित कल्याण चौक निवासी मामा उर्फ अलियास छोटू और भैया जी के नाम भी सामने आए हैं. दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों तक पहुंचने के लिए टीम ने नकली नोटों की पूरी सप्लाई ट्रेल को ट्रेस किया. इस कार्रवाई में झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत संबंधित राज्यों और जिलों की स्थानीय पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को सहयोग दिया. मामले में आगे की जांच जारी है.

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