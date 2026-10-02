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महात्मा गांधी ने इंदौर में की थी तांगे की सवारी, कस्तूरबा और मीरा बहन भी थीं साथ

इंदौर में गांधीजी ने की थी ताँगे की सवारी ( ETV Bharat )

इंदौर: प्रदेश के महानगर इंदौर में आज भले मेट्रो ट्रेन दौड़ रही हो लेकिन 1918 के दौर में यहां भी तांगे की सवारी होती थी. इतना ही नहीं उस दौरान जब गांधी जी यहां, आए तो उन्हें भी रेलवे स्टेशन से हिंदी साहित्य समिति कार्यालय तक तांगे पर सफर करना पड़ा. इंदौर रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी की कई यादें जुड़ी हुई हैं जहां से उन्होंने रेल से उतरकर ताँगे की सवारी की थी, गांधी जी की इन्हीं यादों को रेलवे ने आज पेंटिंग के माध्यम से संजोकर रखा है.

गांधी जी 1918 से लेकर 1942 तक मध्य प्रदेश में कई बार आए. एक बार वह 20 अप्रैल से 23 अप्रैल 1935 के दरमियान इंदौर भी आए जहां उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की. वहीं स्वदेशी प्रदर्शनी और प्लांट इंस्टिट्यूट का निरीक्षण भी किया. गांधीजी 23 अप्रैल को महू भी गए जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया था. अपनी इंदौर यात्रा के दौरान गांधी जी ने इंदौर के सेठ हुकुमचंद के निवास पर भोजन ग्रहण भी किया था.

गांधीजी ने 1935 में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी

हिंदी साहित्य समिति के परिसर में शिला पट्टिका का अनावरण किया

यहां जब उन्हें सोने-चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा गया तो उन्होंने मजाक में कहा कि मेरा नियम है मैं जिन बर्तन में भोजन करता हूं वह मेरे हो जाते हैं. इस पर हुकुमचंद ने स्वीकृति देते हुए कहा जी महाराज लेकिन बाद में गांधी जी ने सोने-चांदी के बर्तनों में भोजन न करके अपने द्वारा ले गए बर्तनों में ही भोजन किया. इस दौरान हिंदी साहित्य समिति के परिसर में उन्होंने शिलारोपण विधि के तहत शिला पट्टिका का अनावरण किया.

1935 में इंदौर आए थे महात्मा गांधी (ETV Bharat)

महात्मा गांधी की इंदौर यात्रा के उन दोनों को याद करते हुए शहर के गांधीवादी वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र यादव उस्ताद बताते हैं, गांधीजी की सादगी उन दिनों इंदौर ने भी देखी. वह बिल्कुल आम इंसान की तरह ही रेलवे स्टेशन से तांगे में बैठकर हिंदी साहित्य समिति के आयोजन में आए थे. उस दौरान इंदौर के लोगों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया था.

1935 में इंदौर आए थे महात्मा गांधी (ETV Bharat)

गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी, मीरा बहन भी मौजूद थे

इंदौर में गांधीजी ने की थी ताँगे की सवारी (ETV Bharat)

ताँगे की सवारी उन्होंने इसलिए भी की थी क्योंकि उस समय शहर में लोग अन्य और कोई साधन नहीं होने के कारण तांगे से ही एक से दूसरे स्थान पर जाते थे. गांधीजी भी तांगे की सवारी करना चाहते थे इसलिए उन्होंने शहर में आने-जाने के लिए टांगे का ही उपयोग किया था. उस दौरान उनके साथ कस्तूरबा गांधी, मीरा बहन एवं अन्य तमाम गांधीवादी जनप्रतिनिधि और हिंदी साहित्य समिति के पदाधिकारी आदि मौजूद भी थे.