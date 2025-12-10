ETV Bharat / state

अतिक्रमण के खिलाफ भिवानी पुलिस ने दिखाई गांधीगिरी, दुकानदारों को पहनाई माला

अतिक्रमण के खिलाफ भिवानी पुलिस की गांधीगिरी ( Etv Bharat )

अतिक्रमण करने वालों को पहनाई गई माला (Etv Bharat)

ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरीः दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण भिवानी शहरी इलाके में लोगों का चलना मुश्किल हो गया है. कई बार चेतावनी और जेसीबी कार्रवाई के बाद भी सड़कों पर दुकानदार अतिक्रमण कर रहे थे जिसके बाद भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने गांधीगिरी का सहारा लिया है. ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को माला पहनाई.

भिवानीः यातायात पुलिस बुधवार को दुकानदारों को माला पहनाती हुई नज़र आई. ये माला उनके किसी उत्कृष्ट कार्य करने पर नहीं, बल्कि अतिक्रमण करने के चलते पहनाया गया. पुलिस द्वारा उन्हें कई बार समझाया गया लेकिन जब नहीं माने तो पुलिस ने गांधीगिरी का सहारा लिया है और उन्हें माला पहनाई है. वहीं पुलिस की गांधीगिरी देखकर दुकानदारों ने अब आगे अतिक्रमण न करने का आश्वासन दिया है. पुलिस के इस कदम की स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की.

माइकिंग कर अतिक्रमण न करने की अपीलः भिवानी ट्रैफिक थाना के एसएचओ संजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने कृष्णा कॉलोनी में बड़ी ही सादगी के साथ माइकिंग कर अतिक्रमण न करने की अपील की. इस दौरान दुकानदारों में खलबली मची और आनन-फानन में सभी सामान को अंदर करते दिखाई दिए. वहीं पुलिस ने भी उन्हें फूलों की माला पहनाई.

ओवरब्रिज निर्माण कार्य कार्य के कारण लग रहा है जामः ट्रैफिक एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि "लोहारू ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते काफी भीड़ भाड़ हो जाती है. पुलिस और नगर परिषद की टीम की ओर से कई बार दुकानदारों को समझाया गया था कि दुकान का सामान अपनी सीमित दायरे में ही रखें, ताकि भीड़-भाड़ ना हो, फिर भी कुछ दुकानदारों ने बाहर रखा था, अब अन्दर कर रहें. दुकानदारों ने आश्वासन दिया है कि आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे."

पुलिस के डर से सामान हटाते दुकानदार (Etv Bharat)

सादगी के साथ पुलिस ने समझाया : दुकानदार रामविलास शर्मा ने कहा कि "पुलिस द्वारा अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया है. उन्हें रिक्वेस्ट की गई है कि अपना सामान सीमित दायरे तक ही रखें. आज बड़ी ही सादगी के साथ पुलिस के द्वारा दुकानदारों को समझाया गया है, जबकि अतिक्रमण करने वालों का चालान होना था."

अतिक्रमण करने वालों को समझाती पुलिस (Etv Bharat)