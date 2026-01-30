गांधीजी की पुण्यतिथि पर शराब दुकान बंद नहीं होने पर प्रदर्शन, MCB जिले में कांग्रेस ने की ड्राई-डे घोषित करने की मांग
MCB जिले में शराब दुकान के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गांधीजी के अपमान का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 8:50 PM IST
मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर: जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनेंद्रगढ़ में प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ता शहर की शराब दुकान के सामने एकत्र हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि गांधी जी की पुण्यतिथि जैसे अवसर पर शराब दुकानों को अनिवार्य रूप से बंद रखा जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे दिन शराब दुकान खुली रहना गांधी जी के आदर्शों के खिलाफ है.
भाजपा सरकार पर लगाए आरोप
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनभावनाओं को नजरअंदाज कर रही है. उनका कहना था कि यह महात्मा गांधी के विचारों और जनता की आस्था का अपमान है. कहा कि समाज में नशाखोरी तेजी से बढ़ रही है, जिससे युवा और परिवार प्रभावित हो रहे हैं. इसके बावजूद सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है.
बीजेपी की सरकार महात्मा गांधी के दिए बलिदान को लोगों के जहन से मिटाना चाहती है. अगली बार अगर ड्राई-डे घोषित नहीं किया गया तो बड़ा प्रदर्शन होगा- राजकुमार केशरवानी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष
ऐसे दिन भी शराब दुकान खोलने की हम निंदा करते हैं. बापूजी ने देश को आजादी दिलाई है और अगर कोई उनका अपमान करेगा तो हम विरोध करते रहेंगे- गुलाब कमरो, पूर्व विधायक
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि नियमों में बदलाव नहीं किया गया, तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से तेज किया जाएगा. आने वाले दिनों में ज्ञापन सौंपने और व्यापक जनआंदोलन की योजना बनाई जाएगी.
गांधीजी की प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि
इससे पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के नेतृत्व में गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. इस दौरान सत्य, अहिंसा, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया गया. इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक गुलाब कमरो समेत कई नेता शामिल हुए.