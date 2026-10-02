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गांधी जयंती विशेष: छत्तीसगढ़ से था गांधी जी का गहरा नाता, रायपुर के इस आश्रम में सुबह 4 बजे करते थे प्रार्थना

इतिहासकार बताते हैं, 1920 से 1947 तक छत्तीसगढ़ में गांधी युग का प्रभाव रहा, उससे पहले तिलक युग था प्रभाव. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

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गांधी जयंती विशेष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 6:19 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 7:06 AM IST

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रायपुर: देश और दुनियाभर में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है. बापू को उनके अमूल्य योगदान के लिए याद किया जा रहा है. लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विशेष जुड़ाव और लगाव था. साल 1920 से लेकर भारत की आजादी 1947 तक गांधी युग का प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा.

गांधी जयंती विशेष

गांधी जी से पहले छत्तीसगढ़ में तिलक युग का प्रभाव हुआ करता था. छत्तीसगढ़ में गांधी जी पहली बार 20 दिसंबर 1920 में आए थे. बापू धमतरी के कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन की चर्चा करने के लिए उस वक्त छत्तीसगढ़ आए थे. उसके बाद छत्तीसगढ़ में दूसरी बार गांधी जी का प्रवास 22 से 28 नवंबर 1933 को हुआ था. गांधी जी रायपुर के बुढ़ापारा स्थित शुक्ला भवन में एक सप्ताह तक रुके थे. 1933 में गांधी जी जब रायपुर आए थे उस वक्त उनके दौरे या फिर कहें प्रवास को अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के रुप में देखा जाता है.

गांधी जयंती विशेष (ETV Bharat)

जैतूसाव मठ न्यास समिति में 2 बार आए थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

जैतूसाव मठ न्यास समिति के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने कहा, "गांधी जी छत्तीसगढ़ 2 बार आए थे. उस दौरान मठ के महंत लक्ष्मी नारायण दास हुआ करते थे. पहली बार गांधी जी का आगमन छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर था जिसमें वो लोगों जागरुक करने के लिए आए थे. दूसरी बार जब आए थे तब छुआछूत निवारण के लिए आए हुए थे. इस दौरान जैतूसाव मठ पहुंचे थे. जिसके लिए उन्होंने एक अछूत कन्या के हाथों से यहां के बावली (कुआं) से पानी निकाल कर बाकी लोगों को पिलाया गया था."

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गांधी जयंती पर विशेष (ETV Bharat)
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गांधी जयंती पर विशेष (ETV Bharat)

जैतूसाव मठ का यही वह जगह है, जहां पर गांधी जी ने बैठकर सभा की थी. इसलिए महंत लक्ष्मी नारायण दास ने उनकी स्मृति में इस भवन का नाम गांधी भवन रखा था. 1945 में यह टीन शेड में बना हुआ था. साल 2018 में समिति की ओर से निर्णय लेकर पक्का मकान बनाया गया. चरखा चलाते हुए गांधी जी की प्रतिमा इस गांधी भवन में साल 2021 में स्थापित की गई. इस जगह पर हर साल 31 जनवरी और 2 अक्टूबर के दिन संक्षिप्त में एक कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है: महेंद्र अग्रवाल, सचिव, जैतूसाव मठ न्यास समिति

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गांधी जयंती पर विशेष (ETV Bharat)
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गांधी जयंती पर विशेष (ETV Bharat)

महात्मा गांधी धमतरी के कंडेल नहर सत्याग्रह के परिपेक्ष में पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था. रायपुर आने के बाद महात्मा गांधी धमतरी गए थे. धमतरी में महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण कंडेल नहर सत्याग्रह बंद हो चुका था. नागपुर के स्टेशन में एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें यह लिखा हुआ है कि 20 दिसंबर 1920 को नागपुर के बाद रायपुर पहुंचे थे: डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

शुक्ला भवन में ठहरे थे बापू

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं, ''दूसरी बार महात्मा गांधी का प्रवास छत्तीसगढ़ में रायपुर आगमन 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 में हुआ था. दुर्ग से होते हुए गांधी जी रायपुर पहुंचे थे. इस दौरान गांधी जी बूढ़ापारा के शुक्ला भवन में ठहरे हुए थे. ऊपर कक्ष में उनका निवास था. सुबह 4:00 बजे उठकर गांधी जी प्रार्थना किया करते थे. जिस जगह पर गांधी जी प्रार्थना किया करते थे उस जगह पर गांधी की प्रार्थना स्थल करके एक चबूतरा भी बनाया गया है. इस दौरान वे रायपुर में एक सप्ताह तक रुके थे.''

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गांधी जयंती पर विशेष (ETV Bharat)
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गांधी जयंती पर विशेष (ETV Bharat)

मोती बाग चौक, सप्रे स्कूल गए थे गांधीजी

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, इस एक सप्ताह के दौरान गांधी जी ने रायपुर के मोती बाग चौक, सप्रे स्कूल, राजकुमार कॉलेज भी गए थे. जहां पर समानता का अधिकार भेदभाव मिटाने का आह्वान किया था. रायपुर के आमापारा स्कूल में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ था. बूढ़ापारा स्थित जिस शुक्ल भवन में गांधी जी रुके हुए थे, वहां पर प्रतिदिन लोग गांधी जी से आकर मिला करते थे.''

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इन जिलों का गांधीजी ने किया था दौरा

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं कि शुक्ल भवन में रुकने के दौरान हर दिन अलग-अलग जगह उनका दौरा हुआ करता था. जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, भाटापारा, बलौदा बाजार जैसी जगहों पर भी गांधी जी ने दौरा किया था. छत्तीसगढ़ में 1920 के बाद गांधी जी की आगमन के प्रभाव के स्वरूप छत्तीसगढ़ में 1947 जो भारत की आजादी का काल था, गांधी युग का प्रभाव रहा. इसके पहले तिलक युग का प्रभाव रहा. गांधी जी का 1935 का छत्तीसगढ़ प्रवास अस्पृश्यता निवारण के लिए था.


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Last Updated : October 2, 2026 at 7:06 AM IST

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