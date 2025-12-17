ETV Bharat / state

National Herald Case : जयपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की, हिरासत में लिए गए डोटासरा-जूली

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसा का 'हल्ला बोल'. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका. जानिए पूरा मामला...

Congress Protest
पुलिस हिरासत में डोटासरा और जूली (Source : Rajasthan Congress)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025

जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दुरुपयोग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए भाजपा मुख्यालय की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने शहीद स्मारक पर ही बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोक लिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की होती रही. इसके बाद पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सहित कई अन्य विधायकों को रियासत में ले लिया और उन्हें विद्याधर नगर थाने ले जाया गया जहां बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता बैरिकेड्स पर चढ़ने के दौरान पुलिस की धक्का मुक्की से गिरकर घायल भी हो गए. जिनमें युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं. इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग किया गया है.

जयपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

दोपहर 2:30 बजे पीसीसी मुख्यालय से रवाना हुआ पैदल मार्च : इससे पहले ईडी के विरोध में कांग्रेस का भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च का कार्यक्रम था जिसको देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया तो वहीं शहीद स्मारक पर भी पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे और रास्ता बंद कर दिया था. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पैदल मार्च करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहीद स्मारक तक पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़ने का प्रयास किया.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक मनीष यादव, अमीन कागजी, रफीक खान और विद्याधर चौधरी भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधों पर चढ़कर बैरिकेड तक पहुंचे, लेकिन बैरिकेड्स पर नहीं चढ़ पाए. कांग्रेस नेताओं के बैरिकेड्स पर चढ़ने और उसे पार करने का प्रयास करते हुए देख महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैरिकेड्स पर चढ़ गईं. उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई. धक्का मुक्की में युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चोटें आईं. कांग्रेस विधायक मनीष यादव का भी संतुलन बिगड़ गया और वह भी बैरिकेड से नीचे गिर गए.

करीब आधे घंटे तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती रही. प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी पुलिस से उलझती हुई नजर आई. इसके बाद पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक मनीष यादव, विद्याधर चौधरी, पूर्व विधायक गोपाल मीणा, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत, जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में भरकर विद्याधर थाने ले आई, जहां कुछ देर के बाद उन्हें छोड़ दिया गया.

संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है : प्रदर्शन से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को डरा रही है उन पर मुकदमे करवा रही है. 55-55 घंटे तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, उन्हें परेशान किया गया. कांग्रेस ने तब भी कहा था कि सत्य की जीत होगी और साजिश हारेगी. मंगलवार को इसका फैसला भी आया है और उस जज ने चार-पांच तारीख ली और फैसला नहीं सुनाया. दबाव था, लेकिन उस जज ने दबाव नहीं माना और यह फैसला कर दिया कि ईडी की चार्जशीट सुनने लायक ही नहीं है.

PCC Chief Dotasra
कंधे पर चढ़कर बैरिकेड तक जाते हुए डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंगलवार को कोर्ट का फैसला आया है, उसमें साबित हो गई है कि ईडी किस प्रकार से मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम कर रही है. सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 56-56 घंटे तक पूछताछ की गई है. किस आधार पर की गई थी, जबकि एक रुपयों का लेनदेन नहीं हुआ. यही कारण हुआ कि जब यह लोग कोर्ट में गए कोर्ट ने चार्जशीट ही लेने से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया, जो इस सरकार के मुंह पर तमाचा है. जूली ने कहा कि यह केवल कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए किया गया था, सत्य की जीत हुई है.

