प्रेरणादायक है सीएम के गृह जिला की कमान संभालने वाली इस IAS की कहानी, ऐसा फोड़ा था UPSC एग्जाम

हमीरपुर: हिमाचल की नौकरशाही में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. सरकार ने 8 आईएएस और 5 एचएएस अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज कर दी. इस फेरबदल में जहां कई अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. वहीं, इसमें आईएएस अधिकारी गंधर्व राठौर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है.

खास बात यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला के डीसी की कमान अब गंधर्व राठौर के हाथों में सौंपी गई है. विशेष सचिव (कार्मिक) IAS गंधर्व राठौर, जो प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं, अब सीएम सुक्खू के गृह जिला की बॉस होंगी.

हिमाचल में मुख्यमंत्री के गृह जिला से अपनी ईमानदारी और कार्य कुशलता के पहचाने जाने वाले IAS अधिकारी अमरजीत सिंह को ट्रांसफर कर अब सचिव सहकारिता की नई जिम्मेवारी सौंपी गई. प्रदेश की अफसरशाही में अमरजीत सिंह काफी ऊंचा मुकाम है. बतौर हमीरपुर का डीसी रहते हुए उनके कार्यालय के दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे, लेकिन अब उनको नया दायित्व सौंपा गया है. उनकी जगह अब IAS अधिकारी गंधर्व राठौर को डीसी हमीरपुर लगाया गया है.

कौन है गंधर्व राठौर

गंधर्व राठौर की कहानी अपने आप में प्रेरणादायक हैं, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली UPSC सिविल सेवा परीक्षा को पास कर यह मुकाम हासिल किया. कोचिंग के साथ साथ कई साल तैयारी के बाद भी इस परीक्षा को पास करना इतना आसान नहीं माना जाता, लेकिन उन्होंने बिना किसी कोचिंग के दूसरे प्रयास में ये परीक्षा पास कर ली. अपने आप में ये उपलब्धि प्रेरणादायक है. गंधर्व राजस्थान के गुलाबी शहर ने नाम से से मशहूर जयपुर की रहने वाली हैं. गंधर्व राठौर अपनी स्कूली शिक्षा भी जयपुर से पूरी की है. उन्होंने वर्ष 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरी की है.