प्रेरणादायक है सीएम के गृह जिला की कमान संभालने वाली इस IAS की कहानी, ऐसा फोड़ा था UPSC एग्जाम

सीएम सुक्खू के गृह जिला के डीसी की कमान गंधर्व राठौर के हाथों में सौंपी गई है. पदभार संभालने पर उन्होंने पारदर्शिता पर जोर दिया.
Published : January 13, 2026 at 12:45 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल की नौकरशाही में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. सरकार ने 8 आईएएस और 5 एचएएस अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज कर दी. इस फेरबदल में जहां कई अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. वहीं, इसमें आईएएस अधिकारी गंधर्व राठौर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है.
खास बात यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला के डीसी की कमान अब गंधर्व राठौर के हाथों में सौंपी गई है. विशेष सचिव (कार्मिक) IAS गंधर्व राठौर, जो प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं, अब सीएम सुक्खू के गृह जिला की बॉस होंगी.
हिमाचल में मुख्यमंत्री के गृह जिला से अपनी ईमानदारी और कार्य कुशलता के पहचाने जाने वाले IAS अधिकारी अमरजीत सिंह को ट्रांसफर कर अब सचिव सहकारिता की नई जिम्मेवारी सौंपी गई. प्रदेश की अफसरशाही में अमरजीत सिंह काफी ऊंचा मुकाम है. बतौर हमीरपुर का डीसी रहते हुए उनके कार्यालय के दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे, लेकिन अब उनको नया दायित्व सौंपा गया है. उनकी जगह अब IAS अधिकारी गंधर्व राठौर को डीसी हमीरपुर लगाया गया है.
कौन है गंधर्व राठौर
गंधर्व राठौर की कहानी अपने आप में प्रेरणादायक हैं, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली UPSC सिविल सेवा परीक्षा को पास कर यह मुकाम हासिल किया. कोचिंग के साथ साथ कई साल तैयारी के बाद भी इस परीक्षा को पास करना इतना आसान नहीं माना जाता, लेकिन उन्होंने बिना किसी कोचिंग के दूसरे प्रयास में ये परीक्षा पास कर ली. अपने आप में ये उपलब्धि प्रेरणादायक है. गंधर्व राजस्थान के गुलाबी शहर ने नाम से से मशहूर जयपुर की रहने वाली हैं. गंधर्व राठौर अपनी स्कूली शिक्षा भी जयपुर से पूरी की है. उन्होंने वर्ष 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरी की है.
2016 में पास की यूपीएससी परीक्षा
साल 2015 में उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करते ही जब ज़्यादातर युवा करियर के आसान रास्ते तलाशते हैं, वहीं गंधर्व राठौर ने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को अपना लक्ष्य बनाया. सीमित समय, कड़ी प्रतिस्पर्धा और ऊंचे दबाव के बावजूद निरंतर मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति के बल पर गंधर्व ने वर्ष 2016 में अपने दूसरे ही प्रयास में यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा 93वीं रैंक पर रह कर पास की, जो लाखों अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है.
पारदर्शी कार्यप्रणाली पर दिया जोर
कार्यभार संभालने के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए टीमवर्क और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर विशेष जोर दिया. आम जनता से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा. जिले के लोगों को उम्मीद है कि आईएएस गंधर्व राठौर के नेतृत्व में हमीरपुर प्रशासन नई कार्यसंस्कृति, बेहतर सुशासन और विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर होगा.
