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गिरिडीह के छठ घाटों का गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश

गिरिडीह में दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा के साथ गांडेय विधायक कल्पना सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

इस दौरान सेनादोनी में छठ घाट निरीक्षण के बाद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि पिछले एक साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत कुछ खोया है. गिरिडीह ने एक अच्छा नेता, एक बेटा, एक भाई खोया है. इस दुःख की घड़ी में आप सभी की संवेदनाएं हमारे साथ हैं और यही हमारी ताकत है. सेनादोनी के बाद लेदा छठ घाट का उन्होंने निरीक्षण किया और वहां साफ सफाई का निर्देश दिया.