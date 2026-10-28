गिरिडीह के छठ घाटों का गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश
गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने गिरिडीह के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान दिवंगत मंत्री की पत्नी भी मौजूद रहीं.
Published : October 28, 2026 at 8:53 PM IST
गिरिडीहः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन बुधवार को गिरिडीह पहुंचीं. उन्होंने दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा के साथ गिरिडीह के छठ घाटों का निरीक्षण किया. घाटों की स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने मौजूद अधिकारियों को कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए.
इस दौरान सेनादोनी में छठ घाट निरीक्षण के बाद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि पिछले एक साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत कुछ खोया है. गिरिडीह ने एक अच्छा नेता, एक बेटा, एक भाई खोया है. इस दुःख की घड़ी में आप सभी की संवेदनाएं हमारे साथ हैं और यही हमारी ताकत है. सेनादोनी के बाद लेदा छठ घाट का उन्होंने निरीक्षण किया और वहां साफ सफाई का निर्देश दिया.
अधिकारियों की मौजूदगी में सुनी समस्याएं
इस दौरान डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉ. बिमल कुमार, डीडीसी स्मिता कुमारी, जिला बीससूत्री उपाध्यक्ष सह जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की धर्मपत्नी श्वेता शर्मा के साथ कल्पना सोरेन तेलोडीह, कोवाड मोड़, पहाड़पुर, कुरूमडीहा, लेदा, चरपोका सहित कई जगहों पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मिलीं. उनकी समस्याओं को सुनी और उसके निदान का आश्वासन दिया.
इस दौरान एसडीओ धीरेंद्र कुमार, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार, जिला प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, फरदीन इम्तियाज अहमद, गोपाल शर्मा, राकेश कुमार सिंह, प्रमिला कुमारी, रामजी यादव, मुखिया शब्बीर आलम, अनवर अंसारी, लेखो मंडल, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, बीडीओ गणेश रजक, सीओ जीतेंद्र प्रसाद, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, जेई, एई सहित कई पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.
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