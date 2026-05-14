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जुलाई में भी मिलेगी लीची, तीन नई किस्में तैयार, दावा- शाही और चाइना से भी ज्यादा होगी मिठास

लीची की नई किस्म विकसित की गई है. दावा है कि इसकी मिठास शाही और चाइना लीची से भी ज्यादा होगी. पढ़ें पूरी खबर..

Gandaki Sampada Litchi
लीची की नई किस्म गंडकी संपदा विकसित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 14, 2026 at 2:54 PM IST

4 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की पहचान अब तक शाही लीची और चाइना लीची से रही है लेकिन अब यहां की धरती पर विकसित तीन नई प्रजातियां भी किसानों और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं. राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुशहरी में करीब पांच वर्षों तक शोध के बाद गंडकी सीरीज की तीन वैरायटी विकसित की गई है. इनमें गंडकी संपदा, गंडकी योगिता और गंडकी लालिमा शामिल हैं.

गंडकी सीरीज की तीन वैरायटी: अनुकूल मौसम की वजह से ये नई प्रजातियां जून से लेकर जुलाई के मध्य तक बाजार में उपलब्ध रह सकेंगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों को लंबे समय तक उत्पादन और बिक्री का अवसर मिलेगा. शाही लीची और चाइना लीची की तुलना में इसकी स्वाद थोड़ी अलग होगी, मिठास इन दोनों से भी अधिक होगी. छिलका मोटा होने के कारण जल्दी खराब भी नहीं होगी.

लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक कृष्ण गोपाल (ETV Bharat)

अब जुलाई में भी मिलेगी लीची: राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉ. विकास कुमार दास ने बताया कि शाही लीची का सीजन मई के अंत तक शुरू होकर करीब 15 दिनों तक चलता है. इसके बाद लगभग 10 दिनों तक चाइना लीची बाजार में उपलब्ध रहती है. अभी तक किसानों की बागवानी मुख्य रूप से इन्हीं दो प्रजातियों तक सीमित थी लेकिन नई विकसित तीनों प्रजातियां लेट वैरायटी की हैं, जो जुलाई मध्य तक बाजार में उपलब्ध रह सकती हैं.

Gandaki Sampada Litchi
राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (ETV Bharat)

गंडकी संपदा की खासियत: गंडकी संपदा प्रजाति के एक फल का वजन 35 से 42 ग्राम तक होता है. इसका पल्प मलाईदार-सफेद, नरम और रसीला होता है. यह प्रति पेड़ 120 से 140 किलोग्राम तक उपज देने में सक्षम है. इसमें फलों के फटने की शिकायत भी नहीं होती और इसकी पल्प रिकवरी 80 से 85 प्रतिशत तक है. यह किस्म जून के मध्य में तैयार होती है.

Gandaki Sampada Litchi
शाही और चाइना लीची से ज्यादा मिठास (ETV Bharat)

गंडकी योगिता की विशेषता: गंडकी योगिता प्रजाति के पेड़ बौने होते हैं. यह जुलाई मध्य में पकती है. इसमें सुगंध, चीनी और एसिड की मात्रा अधिक विकसित की गई है. शोध के दौरान प्रति पेड़ 70 से 80 किलोग्राम तक उत्पादन दर्ज किया गया, जबकि इसकी पल्प रिकवरी औसतन 70 से 75 प्रतिशत है.

Gandaki Sampada Litchi
गंडकी सीरीज की तीन वैरायटी विकसित (ETV Bharat)

गंडकी लालिमा की खासियत: गंडकी लालिमा प्रजाति को भी रांची से लाकर विकसित किया गया है. इस प्रजाति के फल का वजन 28 से 32 ग्राम तक होता है और यह जून के मध्य में तैयार हो जाती है. एक पेड़ से 130 से 140 किलोग्राम तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है. इसका पल्प नरम और रसीला होता है और एक फल से करीब 60 प्रतिशत तक पल्प रिकवरी मिलती है.

Gandaki Sampada Litchi
मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची (ETV Bharat)

जल्दी खराब नहीं होगी लीची: लीची अनुसंधान केंद्र से जुड़े कृष्ण गोपाल ने बताया कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित ये तीनों नई प्रजातियां चाइना लीची के बाद तैयार होती हैं. इनका छिलका शाही और चाइना लीची की तुलना में मोटा होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फल जल्दी खराब नहीं होता है. उन्होंने बताया कि इन प्रजातियों की देखभाल भी शाही और चाइना लीची की तरह ही की जाती है.

Gandaki Sampada Litchi
कृषि वैज्ञानिक कृष्ण गोपाल (ETV Bharat)

"राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने गंडकी सीरीज की तीन वैरायटी विकसित की है. इसकी सबसे बड़ी खासियत छिलका मोटा होना है. जब किसान अपने बागानों में इन प्रजातियों को लगाएंगे तो वे लंबे समय तक फलों को पेड़ों पर सुरक्षित रख सकेंगे. चूंकि इसका फलन जून और जुलाई में होता है, इसलिए किसानों को बाजार में बेहतर समय तक बिक्री का मौका मिलेगा."- कृष्ण गोपाल, कृषि वैज्ञानिक, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर

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