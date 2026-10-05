गंडक का पानी घटा लेकिन आफत बरकरार.. सड़कों पर प्लास्टिक तानकर गुजारा कर रहे बाढ़ पीड़ित
गंडक नदी का जलस्तर घटने के बावजूद गोपालगंज के घरों में जलजमाव, तटबंधों व सड़क किनारे प्लास्टिक तानकर शरण लिए बाढ़ पीड़ित. रिपोर्ट-अटल बिहारी पांडे
Published : October 5, 2026 at 8:44 PM IST
गोपालगंज: गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट आने के बाद भी गोपालगंज के निचले व तटीय इलाकों में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बैकुंठपुर प्रखंड के फैजुल्लापुर गांव में नदी का पानी लगभग दो फीट नीचे उतरा है, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों घरों में अब भी दो से तीन फीट तक पानी भरा हुआ है.
जलजमाव और कीचड़ के कारण स्थिति बदतर
दरअसल घरों में जलजमाव और कीचड़ के कारण स्थिति बदतर बनी हुई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है. घर-आंगन में पानी जमा रहने की वजह से लोग अपने आशियाने में लौटने में असमर्थ हैं. मजबूरन हजारों बाढ़ पीड़ित ऊंचे सुरक्षा तटबंधों और प्रमुख सड़कों के किनारे प्लास्टिक की पन्नी तानकर शरण लिए हुए हैं.
पेयजल, मवेशियों का चारा समस्या
शरणार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेयजल, मवेशियों का चारा और रोजमर्रा के सामान को सुरक्षित रखने की है. दिन में तेज धूप और रात में खुले आसमान के नीचे रहना पीड़ितों के लिए बेहद कष्टदायक साबित हो रहा है.
बुधवार से बाढ़ के कारण घर से बेघर हैं, काफी दिक्कत हो रही है, तब से अब तक कोई देखने नहीं आया है. न हीं मुखिया न कोई और. चूढ़ा और गुड़ मिला है और पार्सल कर भोजन मिल जाता है."- बाढ़ पीड़ित महिला
अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम
वहीं हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की जा रही है.
ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी जलजमाव वाले क्षेत्रों में जाकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रही हैं. इसके अलावा विभाग की ओर से दवाइयां और ओआरएस के पैकेट भी वितरित करवाए जा रहे हैं, ताकि संक्रामक बीमारियों को और दूषित पानी से होने वाली फैलने से रोका जा सके.
स्थिति में सुधार की उम्मीद
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, गंडक के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश थमने से जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दो से तीन दिनों में स्थिति में काफी सुधार होगा और गांवों से पानी पूरी तरह निकल जाएगा. हालांकि, पानी घटने के साथ ही कटाव और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है.
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