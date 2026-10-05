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गंडक का पानी घटा लेकिन आफत बरकरार.. सड़कों पर प्लास्टिक तानकर गुजारा कर रहे बाढ़ पीड़ित

गोपालगंज में सड़क किनारे प्लास्टिक तानकर शरण लिए बाढ़ पीड़ित ( ETV Bharat )