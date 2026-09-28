UP में उफानाई नदियां, जनजीवन पर असर; गंडक का पानी गांवों में घुसा, गोमती का जलस्तर बढ़ा
ग्रामीण जरूरी सामान और मवेशियों के साथ NH-27 B पर बने अस्थायी बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 7:38 AM IST
कुशीनगर/सुलतानपुर/सिद्धार्थनगर : पिछले 4-5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से यूपी में नदियां उफान पर हैं. कुशीनगर में गंडक नदी का पानी गांवों में घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, सुलतानपुर में गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन की समस्या बढ़ गई है. सिद्धार्थनगर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं.
नेपाल ने छोड़ा पानी, कुशीनगर में बाढ़: लगातार हुई बारिश के बीच नेपाल के देवाघाट बैराज से 5 लाख 91 हजार क्यूसेक और वाल्मीकिनगर बैराज से 4 लाख 16 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी उफान पर है. नदी का पानी जिले के दर्जनभर गांवों में घुस गया है. सालिगपुर, महादेवा, मरीचहवा, शिवपुर, नारायणपुर और गोपालपुर समेत कई गांवों में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है.
हालात यह है कि ग्रामीण अपने जरूरी सामान और मवेशियों के साथ NH-27 B पर बनाए गए अस्थायी बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा नेपाल का पानी आने से दो गांवों का संपर्क मार्ग डूब गया है. पुलिस, प्रसाशन, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व टीमें लगातार लोगों को मदद पहुंचा रही हैं.
क्या है गांवों का हाल: कुशीनगर के सालिगपुर और महादेवा गांव में बाढ़ का भयावह असर है. गांव की कच्ची गलियां और रास्ते पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं. घरों में राशन और पशुओं की सुरक्षा के लिए कुछ ग्रामीण घुटनों से लेकर कमर तक भरे बाढ़ के पानी के बीच रहने को मजबूर हैं. बाढ़ का पानी गांव के पंचायत भवन से लेकर जूनियर हाईस्कूल तक में घुस चुका है.
खेतों में तैयार धान और गन्ने की फसल पानी में डूब गई है. लगातार जलभराव के कारण फसल खराब होने की आशंका है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर तरफ बेबसी की तस्वीर नजर आ रही है. महिलाएं बच्चों को संभालते हुए जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाती दिख रही हैं. कई परिवार ऊंचे स्थानों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर शरण लिए हुए हैं. घरों में पानी भर जाने के बाद महिलाएं बच्चों को एक ही चारपाई पर बैठाकर सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हैं.
पानी की चिंता बढ़ी: ग्रामीणों के सामने जहरीले सांपों की भी चिंता है. ज्यादा डर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर है. बाढ़ का पानी गांव के पेयजल स्रोतों में भी पहुंच गया है. हैंडपंप और जलकल विभाग की टोटियां पानी में डूबने से दूषित पानी का खतरा बढ़ गया है.
ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ती है. प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं. गंडक नदी के बढ़े जलस्तर से कुशीनगर के दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं.
बढ़ा गोमती का जलस्तर: लगातार बारिश के बीच सुलतानपुर में गोमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. करौंदिया घाट स्थित गेज स्टेशन पर रविवार सुबह 8 बजे नदी का जलस्तर 81.810 मीटर दर्ज किया गया, जो शाम 5 जे तक बढ़कर 82.150 मीटर पहुंच गया. 9 घंटे में हीं जलस्तर 34 सेंटीमीटर बढ़ गया है.
शारदा सहायक खंड-16 के आंकड़ों के मुताबिक, गोमती नदी का करौंदिया घाट पर खतरे का निशान 84.735 मीटर है. शाम 5 बजे दर्ज जलस्तर खतरे के निशान से 2.585 मीटर नीचे था. वहीं उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) 89.455 मीटर निर्धारित है. जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा.
गोमती के बढ़ते जलस्तर ने नदी किनारे बसे इलाकों में चिंता बढ़ा दी है. धनपतगंज क्षेत्र के कुछ गांवों में नदी का बढ़ता पानी और कटान ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है. गोमती समेत अन्य नदियों और जलाशयों के बढ़े जलस्तर तथा तेज जलप्रवाह को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.
नदी किनारे निचले इलाकों में स्थिति पर प्रशासन और सिंचाई विभाग की निगरानी हो रही है. जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह खुद राजस्व टीम के साथ बाढ़ के हालात से निपटने में जुटे हुए हैं.
सिद्धार्थनगर में बढ़ी परेशानी: सिद्धार्थनगर जिले में मूसलाधार बारिश और नेपाल के पहाड़ों पर बारिश के पानी से ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. राप्ती नदी खतरे के निशान से कुछ ऊपर बह रही है. बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ जैसी हालात हो गई है.
हजारों हेक्टेयर धान और सब्जी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. अकेले शोहरतगढ़ तहसील में खैरी शीतल, नकूलडीहवा , तोलिहवा सहित 6 गांव प्रभावित हैं. यहां पर लोगों के आने-जाने के लिए जिला प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है. नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जिले में बाढ़ से और भी अधिक गांव तथा फसलें भी प्रभावित हो सकती हैं. हर साल हल्की सी बरसात और नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद शोहरतगढ़ तहसील के खैरी शीतल गांव के लोगों की अपनी पीड़ा है.
लोगों का कहना है कि खैरीशीतल का टोला नकुलडीह हर साल बाढ़ से जूझता है. लोगों के सामने गांव से बाहर निकलने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा होता है. पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से सड़क की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है. इस सड़क को ऊंचा करने और बीच में एक पुलिया बनाने के लिए यह लोग लगातार जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग करते रहे हैं.
खैरी शीतल गांव का जायजा लेने पहुंचे तहसील शोहरतगढ़ के उप जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि बारिश की वजह से शोहरतगढ़ तहसील के पांच गांव प्रभावित हैं. सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है. उन्होंने कहा कि प्रभावित गांव में फिलहाल नाव की व्यवस्था की गई है. जलस्तर घटने के बाद क्षतिग्रस्त हुई फसलों का आकलन कर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.
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