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UP में उफानाई नदियां, जनजीवन पर असर; गंडक का पानी गांवों में घुसा, गोमती का जलस्तर बढ़ा

कुशीनगर में गंडक का पानी गांवों में घुसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर/सुलतानपुर/सिद्धार्थनगर : पिछले 4-5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से यूपी में नदियां उफान पर हैं. कुशीनगर में गंडक नदी का पानी गांवों में घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, सुलतानपुर में गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन की समस्या बढ़ गई है. सिद्धार्थनगर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं.

नेपाल ने छोड़ा पानी, कुशीनगर में बाढ़: लगातार हुई बारिश के बीच नेपाल के देवाघाट बैराज से 5 लाख 91 हजार क्यूसेक और वाल्मीकिनगर बैराज से 4 लाख 16 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी उफान पर है. नदी का पानी जिले के दर्जनभर गांवों में घुस गया है. सालिगपुर, महादेवा, मरीचहवा, शिवपुर, नारायणपुर और गोपालपुर समेत कई गांवों में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है. हालात यह है कि ग्रामीण अपने जरूरी सामान और मवेशियों के साथ NH-27 B पर बनाए गए अस्थायी बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा नेपाल का पानी आने से दो गांवों का संपर्क मार्ग डूब गया है. पुलिस, प्रसाशन, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व टीमें लगातार लोगों को मदद पहुंचा रही हैं. कुशीनगर में बाढ़ के हालात. (Video Credit: ETV Bharat) क्या है गांवों का हाल: कुशीनगर के सालिगपुर और महादेवा गांव में बाढ़ का भयावह असर है. गांव की कच्ची गलियां और रास्ते पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं. घरों में राशन और पशुओं की सुरक्षा के लिए कुछ ग्रामीण घुटनों से लेकर कमर तक भरे बाढ़ के पानी के बीच रहने को मजबूर हैं. बाढ़ का पानी गांव के पंचायत भवन से लेकर जूनियर हाईस्कूल तक में घुस चुका है. खेतों में तैयार धान और गन्ने की फसल पानी में डूब गई है. लगातार जलभराव के कारण फसल खराब होने की आशंका है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर तरफ बेबसी की तस्वीर नजर आ रही है. महिलाएं बच्चों को संभालते हुए जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाती दिख रही हैं. कई परिवार ऊंचे स्थानों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर शरण लिए हुए हैं. घरों में पानी भर जाने के बाद महिलाएं बच्चों को एक ही चारपाई पर बैठाकर सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हैं. पानी की चिंता बढ़ी: ग्रामीणों के सामने जहरीले सांपों की भी चिंता है. ज्यादा डर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर है. बाढ़ का पानी गांव के पेयजल स्रोतों में भी पहुंच गया है. हैंडपंप और जलकल विभाग की टोटियां पानी में डूबने से दूषित पानी का खतरा बढ़ गया है. ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ती है. प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं. गंडक नदी के बढ़े जलस्तर से कुशीनगर के दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं.