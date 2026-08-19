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बिहार में गंडक का तांडव: बाढ़ का पानी उतरते ही कटाव तेज, 100 से ज्यादा घर नदी में समाए

प.चंपारण(बगहा): बिहार के पं चंपारण स्थित बगहा में बाढ़ का पानी उतरते ही गंडक नदी ने तबाही का एक नया रूप दिखाना शुरू कर दिया है. बगहा के मधुबनी प्रखंड के धनहा क्षेत्र में नदी का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है. रेवहिया गांव में 100 से ज्यादा घर गंडक की तेज धारा में समा चुके हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं.

उजड़ते आशियाने और बेबसी का मंजर: हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घरों को चाने की उम्मीद छोड़कर खुद ही अपना आशियाना तोड़ रहे हैं. वे अपना सामान सुरक्षित जगह ले जाने को मजबूर हैं. गांव में कभी जहां घर और खेत नजर आते थे, वहां अब गंडक की तेज धारा बह रही है और हर तरफ उजड़ी जमीन, टूटे मकान और बेबसी का मंजर है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद: ग्रामीण दीपक कुमार का कहना है कि उनके लिए यह सिर्फ जमीन का कटाव नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत और जिंदगी भर की जमा पूंजी के उजड़ने की त्रासदी है. गंडक का यह भीषण कटाव अब गांव से आगे बढ़कर स्कूल की चौखट तक पहुंच गया है. नदी की तेज धारा स्कूल की बाउंड्री का हिस्सा पहले ही काटकर अपने साथ बहा ले गई है.

स्कूल भवन और खेतों पर मंडराया खतरा: ग्रामीण संतोष के मुताबिक अब स्कूल के ठीक पास में लगातार कटाव हो रहा है जिससे स्कूल भवन पर भी खतरा मंडराने लगा है. जिस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की नींव तैयार होती है, आज उसी स्कूल का अस्तित्व खतरे में है. अगर कटाव की रफ्तार नहीं थमी तो आने वाले दिनों में स्कूल भवन भी गंडक की धारा की जद में आ सकता है.

किसानों की जमीन भी निगल रही नदी: ग्रामीणों का कहना है कि नदी लगातार आसपास के खेतों को भी काट रही है. किसानों की वर्षों की मेहनत से तैयार जमीन देखते ही देखते गंडक में समा रही है. एक तरफ लोग अपना घर बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खेत और जमीन खोने का दर्द झेल रहे हैं.