ETV Bharat / state

बाढ़ में लापरवाही करने पर बिहार के जल संसाधन विभाग का एक्शन, 7 अभियंता निलंबित; मुख्य अभियंता पर भी विभागीय जांच

बाढ़ में लापरवाही बरतने पर 7 अभियंता तत्काल प्रभाव से निलंबित ( ETV Bharat )

पटना: नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ के दौरान तटबंधों की सुरक्षा और आकस्मिक कार्रवाई में कमी बरतने वाले अभियंताओं पर जल संसाधन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है. स्थल निरीक्षण और प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने कुल 8 अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है.