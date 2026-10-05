बाढ़ में लापरवाही करने पर बिहार के जल संसाधन विभाग का एक्शन, 7 अभियंता निलंबित; मुख्य अभियंता पर भी विभागीय जांच
गंडक बाढ़ के दौरान लापरवाही पर जल संसाधन विभाग ने 7 अभियंताओं को निलंबित किया, मुख्य अभियंता पर विभागीय कार्रवाई शुरू. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 5, 2026 at 7:58 AM IST
पटना: नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ के दौरान तटबंधों की सुरक्षा और आकस्मिक कार्रवाई में कमी बरतने वाले अभियंताओं पर जल संसाधन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है. स्थल निरीक्षण और प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने कुल 8 अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है.
7 अभियंता तत्काल प्रभाव से निलंबित
विभाग ने 7 अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है. निलंबित अभियंताओं में संतोष कुमार प्रभाकर, कार्यपालक अभियंता, छपरा; मो. साजिद इकबाल, कार्यपालक अभियंता, गोपालगंज; सुनील कुमार, सहायक अभियंता, छपरा; विनोद कुमार, सहायक अभियंता, छपरा; मो. जावेद अंसारी, सहायक अभियंता, गोपालगंज; चंद्रशेखर कुमार, कनीय अभियंता, छपरा और विकास कुमार, कनीय अभियंता, गोपालगंज शामिल हैं.
मुजफ्फरपुर के मुख्य अभियंता पर भी विभागीय कार्रवाई
इसके अलावा कुमार मनोज गुप्ता, मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है. उन पर चंपारण तटबंध के क्षतिग्रस्त होने और उसके बाद की जाने वाली आकस्मिक प्रतिक्रिया में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने का आरोप है.
गंडक ने कई स्थानों पर बनाया नया रिकॉर्ड
नेपाल और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बिहार में बगहा, डुमरियाघाट, रेवाघाट और लालगंज में अपने पुराने उच्चतम स्तर को पार कर गया था. नदी का जलस्तर इन चारों स्थानों पर नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तक पहुंच गया. इस अभूतपूर्व जलश्राव के कारण गंडक के तटबंध कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुए.
वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञ टीम ने किया आकलन
क्षतिग्रस्त तटबंधों का विभाग के वरीय पदाधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने तत्काल स्थल निरीक्षण कर आकलन किया. स्थिति से निपटने के लिए त्वरित निर्णय लेते हुए आकस्मिक कार्य योजना के तहत काम करने का निर्देश दिया गया था.
गंडक नदी के दोनों तटबंधों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। अब कोई सीपेज/पाइपिंग नहीं है, सभी तटबंध सुरक्षित हैं। #गंडकनदी #तटबंध #पेट्रोलिंग #बाढ़प्रबंधन #जलसंसाधनविभाग #आपदाप्रबंधन @IPRDBihar https://t.co/W77AYTc00X— Water Resources Department, Government of Bihar (@WRD_Bihar) October 5, 2026
स्थानीय अभियंताओं पर लापरवाही का आरोप
विभाग के अनुसार, आकस्मिक कार्य योजना के क्रियान्वयन में कुछ स्थानीय अभियंताओं द्वारा शिथिलता और लापरवाही बरती गई. इसी के आधार पर जांच और अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है. बाढ़ के दौरान तटबंधों की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला था.
अब तेजी से घट रहा गंडक का जलस्तर
विभाग के मुताबिक रेवाघाट, सारण में गंडक नदी का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर से 177 सेंटीमीटर घट चुका है. अब यह खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया है और सामान्य स्थिति में है.
लालगंज में खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर
लालगंज, वैशाली में गंडक का जलस्तर अपने नए उच्चतम स्तर से 130 सेंटीमीटर घट चुका है. हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लेकिन जलस्तर तेजी से कम हो रहा है. विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में इसके खतरे के निशान से नीचे आने और सामान्य होने की संभावना है.
तटबंधों पर दबाव और सीपेज की समस्या खत्म
जल संसाधन विभाग के अनुसार अब तटबंधों पर जल दबाव नहीं है. सीपेज और पाइपिंग की समस्या भी नहीं रह गई है. तटबंध के ब्रीच स्थलों पर पर्याप्त सामग्री का स्टॉक कर कट-एंड को सुरक्षित करने और टैगिंग का काम जारी है.
लापरवाही पर आगे भी होगी सख्त कार्रवाई
जल संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आपदाजन्य आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य के प्रति किसी भी तरह की शिथिलता और लापरवाही अक्षम्य है. ऐसी स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों और अभियंताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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