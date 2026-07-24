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लखनऊ में संतान सुख के नाम पर धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल, 7 गिरफ्तार

लखनऊ: राजधानी के मोहनलालगंज इलाके में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है. इंस्पेक्टर मोहनलालगंज राम बाबू ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लोगों को बीमारी ठीक करने, संतान होने, आर्थिक मदद और शादी जैसे प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे. आरोपियों द्वारा विरोध करने वालों पर मानसिक दबाव भी बनाया जाता था.



मोहनलालगंज के भरसवा गांव निवासी अमित कुमार की शिकायत पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी बार-बार चर्च चलाने का दबाव बनाते थे और कहते थे कि धर्म परिवर्तन करने पर संतान की प्राप्ति होगी. विरोध करने पर धमकी भी देते थे.



पुलिस ने जांच में गांव के कई लोगों से बयान लिए हैं. पुलिस का कहना है कि गवाहों ने बताया कि आरोपी पहले भी लोगों को इलाज, आर्थिक सहायता और विवाह का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे. आरोपी रात में चार पहिया वाहन से गांव पहुंचते थे. गांव में बैठक करते और लोगों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते थे. एक गवाह ने पुलिस को बताया कि उसे घुटनों के दर्द के इलाज के बहाने चर्च ले जाया गया था, जहां बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया.



पूछताछ में मुख्य आरोपी डेनियल ने पुलिस को बताया कि उसका बचपन का नाम बाला सुब्रह्मण्यम था. शादी के बाद उसने ईसाई धर्म अपनाया और वर्ष 1998 में तमिलनाडु से लखनऊ आया. पुलिस का दावा है कि उसने पूछताछ में यह भी बताया कि धर्म प्रचार और लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने का लक्ष्य दिया जाता था तथा इसके लिए आर्थिक सहायता भी मिलती थी.



पुलिस ने इस मामले में डेनियल, सुबला, चन्द्रभान, आरती, सीमा, शीला और अजय रावत को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से एक बोलेरो, धार्मिक पुस्तकें, धर्म परिवर्तन से संबंधित बुकलेट, विवाह विवरण पत्र और बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां बरामद की हैं. सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है.