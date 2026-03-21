पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की आड़ में कॉलेज का खेल, जिला स्वास्थ्य विभाग का नही है नियंत्रण

पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की आड़ में कॉलेज का खेल, जिला स्वास्थ्य विभाग का नही है नियंत्रण
अंबिकापुर में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर छात्रों को गुमराह किया जा रहा है.छात्रों को दूसरे राज्य की डिग्री मोटी फीस देकर थमाई जा रही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 21, 2026 at 12:47 PM IST
सरगुजा : अंबिकापुर में पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर छात्रों के साथ धोखा हो रहा है. यहां पर पैरामेडिकल कोर्स से संबंधित डिप्लोमा लेने के लिए आपको अनेक इंस्टीट्यूट मिलेंगे.लेकिन हकीकत ये है कि यहां पर संचालित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अपने यहां कोर्स करने वाले छात्रों को पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों से परीक्षा दिलवाते हैं.एमपी से मिलने वाले प्रमाणपत्रों के सहारे ये छात्र पैरामेडिकल प्रशिक्षित कहलाते हैं. कई छात्रों को 2 वर्ष के कोर्स के लिए 5 वर्ष का लंबा इंतजार करना पड़ता है.
मोटी रकम दीजिए डिग्री लिजिए
पैरामेडिकल कोर्स का संचालन करने वाले संस्थान में एक ही चीज कॉमन है,वो है मोटी फीस.आप मोटी फीस देकर आसानी ने बिना परीक्षा या प्रेक्टिकल दिए कोर्स की डिग्री भी ले सकते हैं. बड़ी बात ये है कि जिला के स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले में खुद को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि ना तो पैरा मेडिकल पर उनका नियंत्रण है और ना ही कोई कार्रवाई के निर्देश उनके पास हैं, उनका कहना है कि ऐसे कोर्स के लिए सीधा नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है.
इंस्टीट्यूट के नाम पर छलावा
एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट संचालक जिनके पास लैब , टीचर सहित सारी व्यवस्था है उन्होंने साफ कहा कि कोई भी खुद को पैरा मेडिकल कॉलेज क्लेम नहीं करता है, सभी इंस्टीट्यूट लिखते हैं. कोचिंग के साथ कैरियर गाइडेंस देकर छात्रों को अलग-अलग यूनिवर्सिटी या कालेजों में दाखिला दिलाते हैं. लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि प्रशिक्षित टीचर और लैब बेहद आवश्यक है.
हम लोग करियर गाइडेंस और कोचिंग देते हैं. छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड एक भी संस्थान अंबिकापुर में नही है. लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए भी हर बच्चे के पास करिकुलम, सिलेबस होना चाहिये, वेल क्वॉलिफाइड ट्रेनर होना चाहिए- कृष्णदेव राजवाड़े, संचालक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट
सीएमएचओ को नहीं है कार्रवाई का निर्देश
इस पूरे मामले में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पीएस मार्को ने साफ कहा कि पैरा मेडिकल से संबंधित किसी भी संस्थान के लिए राज्य का नियंत्रण होता है, हम यहां से कोई अनुमति नही देते हैं, कार्रवाई के कोई निर्देश नही हैं हमको.यानी मामला साफ है कि कोर्स को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन की जद में नहीं.शायद यही वजह है कि इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पैरामेडिकल संचालक इंस्टीट्यूट लिखकर अपना धंधा चला रहे हैं. ना तो इसके लिए किसी तरह की कोई मान्यता है और ना ही इसके लिए किसी तरह का कोई निर्देश जिला स्वास्थ्य महकमे के पास है.ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा ये देखना होगा.
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