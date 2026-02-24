दिल्ली में फिर सक्रिय हुआ ‘गमछा गैंग’, गीता कॉलोनी के मंदिर से 60 हजार की चोरी
दिल्ली में एक बार फिर गमछा गैंग के एक्टीव होने से चोरी के मामले बढ़ें,गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण मंदिर को बनाया निशाना
Published : February 24, 2026 at 3:39 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली में एक बार फिर कुख्यात ‘गमछा गैंग’ के सक्रिय होने की खबर सामने आई है. ताज़ा मामला राजधानी के एक गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण मंदिर से जुड़ा है, जहां अज्ञात चोरों ने तड़के वारदात को अंजाम दिया. मंदिर के पुजारी विकास ने बताया कि वह रोज़ाना की तरह सुबह करीब सवा छह बजे पूजा-पाठ के लिए मंदिर पहुंचे. जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार देखा, उनके होश उड़ गए. मंदिर के गेट के ताले टूटे हुए थे.
पुजारी विकास के अनुसार, मंदिर में रखी दान पेटी (गुल्लक) भी टूटी हुई मिली. इस गुल्लक में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया लगभग 60 हजार रुपये का चढ़ावा रखा था, जिसे चोर अपने साथ ले गए. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इसी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया था, हालांकि उस समय ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था. उस समय चोर मंदिर से कुछ बर्तन और सामान ले उड़े थे लेकिन इस बार चोरों ने सीधा दान पेटी को निशाना बनाया. इस तरह लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों में चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि अब धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं.
गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली के ही एक अन्य मंदिर में भी चोरी की घटना सामने आई थी, जहां से मंदिर के आभूषण और कलश तक चोरी कर लिए गए थे. पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
