पंतनगर ओमेक्स रिवेरा विला में जुए का भंडाफोड़, छह गिरफ्तार, ₹3.88 लाख बरामद
कोतवाली पंतनगर में एफआईआर धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत दर्ज की गई है. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 8:29 PM IST
रुद्रपुर: पंतनगर में पुलिस ने जुए के बड़े मामले का खुलासा करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है. मामला ओमेक्स रिवेरा स्थित लेमेडा विला नंबर 39 का है. जहां एक विला की दूसरी मंजिल पर ताश और पोकर के जरिए हार-जीत की बाजी लगाई जा रही थी.
मुखबिर से मिली सूचना के बाद पंतनगर, रुद्रपुर और सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. पुलिस ने मौके से तीन लाख 88 हजार 100 रुपये नकद, ताश की दो गड्डियां, टेक्सास होल्डम पोकर सेट और विभिन्न रंगों के पोकर सिक्के बरामद किए हैं. क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर विभव सैनी ने बताया आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही, कॉलोनी में इस तरह की गतिविधियों के संबंध में भी जांच की जाएगी.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान 26 अक्टूबर 2026 को क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर विभव सैनी के निर्देश पर कोतवाली पंतनगर, कोतवाली रुद्रपुर और चौकी सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर ओमेक्स रिवेरा स्थित लेमेडा विला नंबर 39 में छापेमारी की. पुलिस के मुताबिक, विला की दूसरी मंजिल पर छह व्यक्ति ताश और पोकर के माध्यम से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे. पुलिस टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए सभी छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
ये छह आरोपी गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार (43 वर्ष), निवासी ओमेक्स रिवेरा; अशोक कुमार (50 वर्ष), निवासी गदरपुर; अपूर्व कुमार (35 वर्ष), निवासी रुद्रपुर; अभिषेक कुमार (42 वर्ष), निवासी ओमेक्स; मनवेन्द्र सिंह (34 वर्ष), निवासी ओमेक्स; और विवेक गुप्ता (46 वर्ष), निवासी ओमेक्स के रूप में हुई है.
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3,88,100 रुपये की नकदी बरामद की. इसके अलावा 52-52 पत्तों वाली ताश की दो गड्डियां, एक टेक्सास होल्डम पोकर सेट और विभिन्न रंगों के पोकर सिक्के भी जब्त किए गए. पुलिस ने बरामद सामग्री को सीलबंद कर दिया है.
कॉलोनी में अवैध गतिविधियों की भी होगी जांच: क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर विभव सैनी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. संयुक्त रूप से छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान छह लोगों को गिरफ्तार किया गया. उनके कब्जे से करीब 3.88 लाख रुपये नकद और जुए में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई.
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