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पंतनगर ओमेक्स रिवेरा विला में जुए का भंडाफोड़, छह गिरफ्तार, ₹3.88 लाख बरामद

पंतनगर जुए का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: पंतनगर में पुलिस ने जुए के बड़े मामले का खुलासा करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है. मामला ओमेक्स रिवेरा स्थित लेमेडा विला नंबर 39 का है. जहां एक विला की दूसरी मंजिल पर ताश और पोकर के जरिए हार-जीत की बाजी लगाई जा रही थी.

मुखबिर से मिली सूचना के बाद पंतनगर, रुद्रपुर और सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. पुलिस ने मौके से तीन लाख 88 हजार 100 रुपये नकद, ताश की दो गड्डियां, टेक्सास होल्डम पोकर सेट और विभिन्न रंगों के पोकर सिक्के बरामद किए हैं. क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर विभव सैनी ने बताया आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही, कॉलोनी में इस तरह की गतिविधियों के संबंध में भी जांच की जाएगी.