बड़ी कार्रवाई : अवैध जुए के खिलाफ छापा, 7 आरोपी गिरफ्तार
बारां में NH-27 स्थित ढाबे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई. 7 आरोपी गिरफ्तार और 2.28 लाख रुपये नकद बरामद...
Published : May 22, 2026 at 3:32 PM IST
बारां: जिले में अवैध जुए के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार सुबह 4 बजे भंवरगढ़ थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनएच-27 स्थित एक ढाबे पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया.
भंवरगढ़ थाना अधिकारी गोपाल आर्य ने बताया कि कार्रवाई डीएसटी प्रभारी भजनलाल जांगिड़ के नेतृत्व में की गई. पुलिस ने मौके से उम्मेद सिंह जाट (टीटू जाट) सहित हेमराज, बबलू, रामराज, कैलाशचंद, रामरतन, अरविंद कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, जुए के अड्डे से 2 लाख 28 हजार 470 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.
यह कार्रवाई भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में एनएच-27 पर स्थित टीटू जाट के ढाबे पर की गई है. जानकारी के अनुसार उक्त ढाबा एवं रिजॉर्ट लंबे समय से चर्चा में रहे हैं. आरोप है कि वन भूमि पर अवैध कब्जा कर ढाबा एवं रिजॉर्ट्स का संचालन किया जा रहा था. साथ ही यहां लंबे समय से अवैध जुए का कारोबार भी संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं.
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पुलिस को लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर डीएसटी एवं स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश दी, जहां मौके पर कई लोग जुआ खेलते पाए गए. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लिया और नकदी सहित अन्य सामग्री जब्त कर ली. स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित ढाबा संचालक को क्षेत्र के कुछ भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, जिसके चलते लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं.
हालांकि, पुलिस प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. भंवरगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैधगति विधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.