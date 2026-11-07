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दीपावली से पहले जुआरी एक्टिव, बलौदा बाजार पुलिस की तगड़ी कार्रवाई, 1 दिन में 27 गिरफ्तार

पकड़े गए जुआरी ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: दीपावली के त्योहार पर कानून व्यवस्था मजबूर बनाने रखने की कोशिशों में पुलिस जुटी है. ग्रामीण और शहरी इलाको में दीपावली पर बड़ी संख्या में जुआरी एक्टिव हो जाते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस बार खास तैयारी की है. पुलिस लगातार जुए के अड्डों पर दबिश दे रही है. पुलिस ने रिकॉर्ड कार्रवाई करते हुए 1 दिन में कुल 27 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए जुआरियों के पास से हजारों की नकदी जब्त की गई है.

1 दिन में 27 जुआरी गिरफ्तार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भाटापारा ग्रामीण, पलारी, सिमगा, लवन, सुहेला इलाकों में दबिश देकर जुआरियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मौके से 27 लोगों सहित हजारों की रकम जब्त की है. पुलिस ने बताया कि वो जुए सट्टे के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई करती रहेगी. पकड़े गए लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.