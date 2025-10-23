ETV Bharat / state

पुलिस की रेड में जुआरी अरेस्ट, मौके से नकदी जब्त, तोंगपाल में जमा था बावन परियों का खेल

सुकमा पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस की रेड में जुआरी अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 23, 2025 at 6:04 PM IST

सुकमा : सुकमा पुलिस ने तोंगपाल के नाकापारा मोहल्ले में 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. मौके से पुलिस ने 1 लाख 15 हजार 700 नकदी,ताश की गड्डी और दूसरे सामान भी जब्त की है. ये कार्रवाई सुकमा पुलिस की उस सख्त नीति का हिस्सा है, जिसके तहत जिले में चल रही अवैध गतिविधियों जैसे जुआ, सट्टा, नशा और तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाना है.एसपी किरण चव्हाण, एएसपी रोहित शाह और अभिषेक वर्मा के निर्देशन और एसडीओपी तोंगपाल रजत नाग के पर्यवेक्षण में ये बड़ी कार्रवाई की गई.



पुलिस की रेड में 11 अरेस्ट : थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नाकापारा में कुछ लोग खुलेआम जुआ खेल रहे हैं.पुलिस ने देर रात दबिश दी. घर के आंगन और परछी में बावन परियों का खेल चल रहा था. पुलिस ने तुरंत चारों ओर से घेराबंदी की और 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. जबकि कुछ आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले.


किन लोगों की हुई गिरफ्तारी : गिरफ्तार आरोपियों में विजय सिंह, महेश यादव, विकास सिंह चौहान, ईश्वर नायक, रविन्द्र सिंह, अमरजीत चौरसिया, सुरज गुप्ता, रवि कुमार चौरसिया, उमेश जैन, तुफान सिंह और ऋषभ सिंह शामिल हैं. सभी तोंगपाल के निवासी हैं. पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 3(2), छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की है.

तोंगपाल में जमा था बावन परियों का खेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पुलिस की रेड में जुआरी अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


समाज में बढ़ रही ऐसी अवैध गतिविधियां सामाजिक अनुशासन को कमजोर करती हैं.इसलिए जुआ, सट्टा और नशे के अड्डों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.पुलिस की मंशा है कि तोंगपाल और आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था और जनसुरक्षा बनी रहे- किरण चव्हाण,एसपी



यह कार्रवाई न केवल पुलिस की तत्परता का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अब जिले में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. तोंगपाल की इस छापेमारी ने इलाके में यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किस्मत का खेल खेलने वालों की बाजी में अब पुलिस भारी पड़ने लगी है.

