पलारी में जुए पर पुलिस का बड़ा वार, खेत में खुलेआम जुआ खेलते जुआरी गिरफ्तार

बलौदाबाजार भाटापारा : पलारी थाना क्षेत्र में जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. समाधान सेल में मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दतान रोड स्थित एक खेत में दबिश देकर 6 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. मौके से नकद 45 हजार 250 रुपए, 52 पत्ती ताश, तीन बाइक, एक कार और पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए. बरामद सामग्री की कुल कीमत 5 लाख 57 हजार 250 रुपए बताई गई है. यह कार्रवाई न सिर्फ अवैध जुए के खिलाफ सख्त संदेश मानी जा रही है, बल्कि समाधान सेल की प्रभावशीलता को भी रेखांकित करती है.





गुप्त सूचना से शुरू हुई कार्रवाई



जिले में आमजन की शिकायतों और आपराधिक गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई के लिए शुरू की गई “समाधान सेल” के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना मिली थी कि दतान रोड के खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना पलारी की टीम ने तत्काल रणनीति बनाई और दबिश दी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी जुआ खेलते पाए गए. घेराबंदी कर सभी को पकड़ा गया.थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया कि सूचना मिलते ही टीम को सक्रिय किया गया. पूरी कार्रवाई योजनाबद्ध तरीके से की गई ताकि आरोपी भाग न सके.

खेत में खुलेआम जुआ खेलते जुआरी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)