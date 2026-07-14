उत्तराखंड के जीआई उत्पादों को मिला नया मंच, एक छत के नीचे दिखेंगे 30 से अधिक स्थानीय उत्पाद
गैलरी को तैयार करने में करीब तीन महीने का समय लगा. उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों से जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को एकत्र किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 14, 2026 at 6:12 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय कृषि उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग अकादमी में राज्य की पहली भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication-GI) उत्पाद गैलरी स्थापित की गई है.
तीन महीने की मेहनत से तैयार हुई अनूठी गैलरी: इस पहल का उद्देश्य उत्तराखंड के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करना. साथ ही आम लोगों प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों और देश-विदेश से आने वाले लोगों को राज्य की विशिष्ट पहचान से परिचित कराना है. इस विशेष गैलरी को तैयार करने में करीब तीन महीने का समय लगा. इस दौरान उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों से जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को एकत्र किया गया. कई उत्पाद ऐसे थे, जो जल्दी खराब हो सकते थे. इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया गया.
इतना ही नहीं बेडू, रामनगर की लीची और रामगढ़ के प्रसिद्ध आड़ू जैसे उत्पादों को भी संरक्षित स्वरूप में गैलरी का हिस्सा बनाया गया. ताकि पर्यटक पूरे वर्ष इनकी विशेषताओं को देख और समझ सकें. उत्तराखंड मे मौजूदा समय मे 30 से अधिक जीआई टैग प्राप्त उत्पादों वाला राज्य बन चुका है. इनमें कृषि, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की बड़ी कड़ी शामिल है.
एक ही दिन में रिकॉर्ड 18 नए जीआई टैग मिले थे: खास बात यह है कि दिसंबर 2023 में उत्तराखंड को एक ही दिन में रिकॉर्ड 18 नए जीआई टैग प्राप्त हुए थे, जिसने राज्य को देश के प्रमुख जीआई उत्पादों वाले राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया. नई गैलरी में इन सभी विशिष्ट उत्पादों की जानकारी उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भौगोलिक विशेषताएं और सांस्कृतिक महत्व को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ताकि आने वाले लोग यह समझ सकें कि किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने का वास्तविक अर्थ क्या होता है.
पर्वतीय खेती की पहचान बन चुके कृषि उत्पाद भी प्रदर्शित: गैलरी में उत्तराखंड की पारंपरिक कृषि प्रणाली से जुड़े कई प्रसिद्ध उत्पादों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है. इनमें तेजपत्ता (इंडियन बे लीफ) मुनस्यारी का सफेद राजमा, कुमाऊं का च्यूरा तेल, अल्मोड़ा की लाखोरी मिर्च, बेरीनाग की प्रसिद्ध चाय और उत्तराखंड का काला भट्ट प्रमुख हैं. ये सभी उत्पाद अपनी गुणवत्ता स्वाद और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण देशभर में अलग पहचान रखते हैं. इनका उत्पादन केवल उत्तराखंड के विशेष क्षेत्रों में ही संभव है, जो इन्हें अन्य राज्यों के उत्पादों से अलग बनाता है.
हस्तशिल्प और लोककला की समृद्ध विरासत: उत्तराखंड की पारंपरिक कला और शिल्प को भी गैलरी में विशेष स्थान दिया गया है. कुमाऊं की प्रसिद्ध ऐपण कला, चमोली के पारंपरिक लकड़ी के राममाण मुखौटे, ताम्र शिल्प (तमटा उत्पाद) तथा रिंगाल बांस से तैयार हस्तशिल्प इस गैलरी के प्रमुख आकर्षण हैं, ये केवल सजावटी वस्तुएं नहीं बल्कि उत्तराखंड की लोक परंपराओं धार्मिक मान्यताओं और पीढ़ियों से चली आ रही शिल्पकला का जीवंत उदाहरण हैं. इन उत्पादों के माध्यम से स्थानीय कारीगरों की प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान मिलेगी.
नैनीताल की मोमबत्ती से लेकर बुरांश शरबत तक शामिल: गैलरी में केवल कृषि और हस्तशिल्प ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पारंपरिक खाद्य एवं घरेलू उत्पादों को भी स्थान दिया गया है. नैनीताल की पारंपरिक मोमबत्तियां और बुरांश के फूलों से तैयार होने वाला प्रसिद्ध शरबत भी इसमें प्रदर्शित किया गया है. बुरांश का शरबत अपने औषधीय गुणों और एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के कारण विशेष पहचान रखता है, जबकि नैनीताल की मोमबत्तियां दशकों से स्थानीय कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं.
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