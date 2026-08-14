यूपी STF के 7 जवानों को वीरता पदक, शहीद STF इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत सम्मान
इन पुलिसकर्मियों ने मुठभेड़ों में कुख्यात और इनामी अपराधियों को ढेर करने तथा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में उल्लेखनीय साहस का परिचय दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 4:44 PM IST
लखनऊ : स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के सात अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत सरकार की ओर से वीरता पदक से सम्मानित किया गया है. इन पुलिसकर्मियों ने मुठभेड़ों में कुख्यात और इनामी अपराधियों को ढेर करने तथा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में उल्लेखनीय साहस का परिचय दिया था.
वीरता पदक पाने वालों में अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी दीपक कुमार, मुख्य आरक्षी संजय सिंह, शहीद निरीक्षक सुनील कुमार, मुख्य आरक्षी दीपक, उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी और मुख्य आरक्षी सुनील कुमार शामिल हैं.
एसटीएफ के फील्ड यूनिट मेरठ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दो अलग-अलग मुठभेड़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 4 मई 2023 को मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में एसटीएफ मेरठ यूनिट के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना मारा गया था. मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए कार्रवाई की. अनिल दुजाना के खिलाफ हत्या, रंगदारी और लूट समेत 66 मुकदमे दर्ज थे. इस ऑपरेशन में योगदान के लिए शहीद निरीक्षक सुनील कुमार और हेड कांस्टेबल दीपक कुमार को Medal for Gallantry से सम्मानित किया गया है.
एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले बदमाशों से मुठभेड़ : दूसरी कार्रवाई 10 नवंबर 2025 को मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में हुई. एसटीएफ मेरठ यूनिट के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई. मुठभेड़ में एक लाख रुपये के इनामी अपराधी आरिफ उर्फ टिड्डा और 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी दीनू की मौत हो गई.
दोनों के खिलाफ हत्या और रंगदारी समेत 66 और 23 अभियोग दर्ज थे. इस ऑपरेशन में उल्लेखनीय भूमिका के लिए अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल दीपक कुमार और हेड कांस्टेबल संजय सिंह को भी Medal for Gallantry से सम्मानित किया गया है.
नोएडा में 34 मुकदमों में वांछित अपराधी ढेर : उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी और मुख्य आरक्षी सुनील कुमार को गौतमबुद्धनगर के बिसरख थाना क्षेत्र में 1 जनवरी 2023 को हुई मुठभेड़ में साहसिक कार्रवाई के लिए वीरता पदक मिला है. इस मुठभेड़ में 34 अभियोगों में वांछित अपराधी को मार गिराया गया था.
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