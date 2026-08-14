स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक की भी हुई घोषणा
छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को वीरता पदक देने की घोषणा हुई है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 14, 2026 at 10:52 PM IST
रायपुर: स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ पुलिस के 151 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक देने की घोषणा हुई है. यह घोषणा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की गई है.
राष्ट्रपति वीरता पदक
01 रॉबिंसन गुरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणपुर वर्तमान में डीसीपी रायपुर
02 विनय कुमार, उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, वर्तमान में एसडीओपी बेरला जिला बेमेतरा
03 सोहन लाल, उप पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ
04 महंथ कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ
05 उप निरीक्षक हरिशंकर प्रसाद ध्रुव, नारायणपुर
06 प्लाटून कमांडर भूपेन्द्र बघेल, एसटीएफ
07 सहायक प्लाटून कमांडर गजराज सिंह राजावत, एसटीएफ
08 सउनि राजूराम नेताम, नारायणपुर
09 प्रधान आरक्षक लैखन कोर्राम, नारायणपुर
10 प्रधान आरक्षक हरि दुग्गा, नारायणपुर
11 प्रधान आरक्षक चैनसिंह भोयर, नारायणपुर
12 प्रधान आरक्षक उजियार सिंह नुरेटी, नारायणपुर
13 प्रधान आरक्षक सुकनाथ नुरेटी, नारायणपुर
14 प्रधान आरक्षक लोमसिंह ध्रुव, नारायणपुर
15 आरक्षक रामचंद्र यादव, नारायणपुर
16 आरक्षक देवप्रसाद दर्रो, नारायणपुर
17 आरक्षक बज्जूराम कचलाम, नारायणपुर
18 बस्तर फाइटर आरक्षक पीताम्बर दास वैष्णव, नारायणपुर
19 बस्तर फाइटर आरक्षक रामबाई पोटाई, नारायणपुर
20 आरक्षक टंकेश पोर्ते, नारायणपुर
21 आरक्षक धर्मेन्द्र ध्रुव, नारायणपुर
22 आरक्षक रामधर कुमेटी, नारायणपुर
23 बस्तर फाईटर आरक्षक जितेन्द्र कुमार समरथ, नारायणपुर
24 बस्तर फाईटर आरक्षक राजेश कोर्राम, नारायणपुर
25 आरक्षक अमर पोटाई, नारायणपुर
26 बस्तर फाईटर आरक्षक ललिता कर्मा, नारायणपुर
27 बस्तर फाईटर आरक्षक सुखदेव वड़दा, नारायणपुर
28 आरक्षक जयसिंह सलाम, नारायणपुर
29 आरक्षक कोसा राम मरकाम, एसटीएफ
30 स्मृतिक राजनाला, अति.पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा वर्तमान में डीसीपी क्राइम रायपुर
31 कंपनी कमांडर यादराम बघेल, एसटीएफ
32 विनय कुमार उप पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर, वर्तमान में एसडीओपी बेरला जिला बेमेतरा
33 प्रशांत देवांगन, उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर
34 राहुल कुमार उईके, उप पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा,
35 लक्ष्मण सिंह पोटाई, उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, एसडीओपी केसलूर जिला बस्तर
36 सउनि. नेहरूराम भगत, दंतेवाड़ा
37 डीएसएफ आरक्षक पिंकी कावडे़, नारायणपुर
38 आरक्षक मनीष सलाम, नारायणपुर
39 आरक्षक जगबंधु जैन, कांकेर
40 डीएसएफ आरक्षक तीरथ नाग, नारायणपुर
41 आरक्षक बस्तर फाइटर कुमार कोवाची नारायणपुर
42 बस्तर फाइटर आरक्षक लालसू राम उसेंडी
43 आरक्षक अमलूराम मरकाम, नारायणपुर
44 आरक्षक हीरासिंह धनेलिया, नारायणपुर
45 आरक्षक नितेश एक्का, एसटीएफ
46 सउनि सम्पत टांडिया, कांकेर
47 बस्तर फाइटर आरक्षक रमेश कुमार कोरेटी, कांकेर
48 प्रधान आरक्षक सोड़ी रामा, सुकमा
49 प्रधान आरक्षक सोड़ी अजय, सुकमा
50 आरक्षक बोड्डू लक्ष्मैया, सुकमा
51 आरक्षक कट्टम मुत्ता, सुकमा
52 आरक्षक सेमल रमेश, सुकमा
53 आरक्षक कुहराम रामबाबु, सुकमा
54 आरक्षक माड़वी कोसा, सुकमा
55 आरक्षक 1515 पण्डा रोहित , सुकमा
56 आरक्षक वेट्टी छोटेलाल , सुकमा
57 आरक्षक सोयम जोगा, सुकमा
58 आरक्षक करतम लिंगा, सुकमा
59 आरक्षक जयसिंह नाग, सुकमा
60 आरक्षक राजेन्द्र नाग, सुकमा
61 आरक्षक रामधर कश्यप, सुकमा
62 आरक्षक माड़वी गंगा, सुकमा
63 आरक्षक नुरूम दुल्ला, सुकमा
64 आरक्षक कड़ती रामा, सुकमा
65 आरक्षक मौसम चंद्रा, सुकमा
66 नव आरक्षक मड़कम गंगा, सुकमा
67 आरक्षक सोड़ी नरेश, सुकमा
68 नव आरक्षक मुचाकी देवा, सुकमा
69 आरक्षक माड़वी मुकेश, सुकमा
70 आरक्षक मड़कम भीमा, सुकमा
71 आरक्षक कुंजाम पोदिया, सुकमा
72 आरक्षक वेट्टी देवा, सुकमा
73 आरक्षक सोयम राजू, सुकमा
74 डीएसएफ आरक्षक सोयम राजू, सुकमा
75 डीएसएफ आरक्षक माड़वी रमेश, सुकमा
76 नव आरक्षक सोयम रमेश, सुकमा
77 आरक्षक माड़वी कन्ना, सुकमा
78 सुन्दरराज पट्टीलिंगम, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर वर्तमान में एनआईए नई दिल्ली
79 इन्दिरा कल्याण एलिसेला, भापुसे. उप पुलिस महानिरीक्षक, छसबल सरगुजा रेंज
80 संदीप पटेल, भा.पु.से. अति. पुलिस अधीक्षक, वर्तमान में पुलिस अधीक्षक नारायणपुर
81 डॉ प्रशांत शुक्ला, अति. पुलिस अधीक्षक, कांकेर वर्तमान में अति.पुअ. ग्रामीण रायपुर
82 रवि कुमार कुजूर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजूर, कांकेर
83 उप निरीक्षक रामचन्द्र साहू, कांकेर
84 उप निरीक्षक संतोष मिश्रा, कांकेर
85 आरक्षक सुर्यकान्त श्रीमाली, कांकेर
86 आरक्षक श्रीनाथ मतलाम, कांकेर
87 आरक्षक ब.फा. पवन देव साहू, कांकेर
88 आरक्षक ब.फा. सोहित कुमार यादव, कांकेर
89 आरक्षक डीएसएफ तिजऊ राम मरकाम, कांकेर
90 आरक्षक अर्जुन ताती, कांकेर
91 आरक्षक कमलेश मरकाम, कांकेर
92 आरक्षक दिनेष कांगे, कांकेर
93 आरक्षक ब.फा. गिरधर शोरी, कांकेर
94 आरक्षक ब.फा. विवेकानंद नेताम, कांकेर
95 आरक्षक ब.फा. ओमेष मंडावी, कांकेर
96 आरक्षक ब.फा. रविन्द्र कुमार साहू, कांकेर
97 आरक्षक ब.फा. 2013 तरुण कुमार, कांकेर
98 आरक्षक ब.फा. नन्द कुमार, कांकेर
99 आरक्षक ब.फा. निरंजन मरकाम, कांकेर
100 आरक्षक ब.फा. प्रवीण कोरेटी, कांकेर
101 आरक्षक ब.फा. प्रमोद कुमार, कांकेर
102 आरक्षक ब.फा. चैनुराम भास्कर, कांकेर
103 आरक्षक आत्माराम ध्रुव, कांकेर
104 आरक्षक ब.फा.महेन्द्र कुमार भुआर्य, कांकेर
105 आरक्षक ब.फा. नवल राम मंडावी, कांकेर
106 आरक्षक ब.फा. कामेश्वर कावडे, कांकेर
107 आरक्षक ब.फा. गुलशन कोर्राम, कांकेर
108 आरक्षक ब.फा. विकास कुमार नेताम, कांकेर
109 आरक्षक ब.फा. पुनम चंद्र, कांकेर
110 आर.डीएसएफ प्यारे लाल तारम, कांकेर
111 आरक्षक ब.फा. विनय कुमार दुग्गा, कांकेर
112 आरक्षक ब.फा. निखलेष कुमार टांडिया, कांकेर
113 आरक्षक कृष्णा नेताम, कांकेर
114 आरक्षक 167 वेदांत कष्यप, कांकेर
115 आरक्षक युगल किषोर, कांकेर
116 आरक्षक देउ राम, कांकेर
117 आरक्षक तुलसी राम, कांकेर
118 आरक्षक कुमेश कुमार, कांकेर
119 आरक्षक नोमेष कुमार नायक, कांकेर
120 आरक्षक फगनू राम कावड़े, कांकेर
121 आरक्षक शोभीराम दुग्गा, कांकेर
122 आरक्षक ब.फा. विश्वनाथ सिन्हा, कांकेर
123 आरक्षक ब.फा. 2235 धीरज बंजारे, कांकेर
124 आरक्षक ब.फा. अमरेश पाल, कांकेर
125 आरक्षक डीएसएफ अर्जुन दर्रो, कांकेर
126 आरक्षक डीएसएफ लक्ष्मण नेताम, कांकेर
127 आरक्षक डीएसएफ भुनेष्वर मरकाम, कांकेर
128 आरक्षक डीएसएफ मैनुराम कोमरे, कांकेर
129 आरक्षक ब.फा. मंजित जुर्री, कांकेर
130 आरक्षक ब.फा. सुमन कवलिया, कांकेर
131 आरक्षक ब.फा. संजय नेताम, कांकेर
132 आरक्षक ब.फा. भरत कुमार, कांकेर
133 आरक्षक ब.फा प्रमोद कुमार, कांकेर
134 आरक्षक ब.फा. अमन मंडावी, कांकेर
135 आरक्षक ब.फा. 2023 अमीर कुमार मरकाम, कांकेर
136 आरक्षक ब.फा. अजय कुमार, कांकेर
137 आरक्षक ब.फा. राहुल कुमार सलाम, कांकेर
138 आरक्षक ब.फा. राकेश रावटे, कांकेर
139 आरक्षक ब.फा. विश्वनाथ मंडावी, कांकेर
140 आरक्षक ब.फा. सतीश कुमार यादव, कांकेर
141 आरक्षक 471 उमेश बेड़दा कांकेर
विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक पाने वाले पुलिसकर्मी
01 मोती लाल कोटवानी, पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष शाख, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
सराहनीय सेवाओं के लिए पदक
01 ओम प्रकाश शर्मा, पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, रायपुर
02 गायत्री सिंह, सहायक पुलिस महानिरीक्षक(एएनटीएफ), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर।
03 डॉ. अर्चना झा, पुलिस उपायुक्त, यातायात एवं प्रोटोकॉल, कमिश्नरेट, रायपुर
04 दीपमाला कश्यप, पुलिस उपायुक्त, जोन उत्तर, कमिश्नरेट, रायपुर
05 रमा पटेल, उप सेनानी, 4थी वाहिनी छसबल, माना-रायपुर
06 ब्रजेश कुमार तिवारी, सहायक सेनानी, 6वीं वाहिनी छसबल, रायगढ़
07 सविता सिंह परिहार, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, भिलाई
08 पिनाकी भट्टाचार्जी, निरीक्षक(अ) प्रथम वाहिनी छसबल, भिलाई
09 राकेश कुमार सिंह, कंपनी कमाण्डर, एसटीएफ बघेरा, दुर्ग
10 नेहरू लाल, प्लाटून कमाण्डर, एसटीएफ बघेरा, दुर्ग