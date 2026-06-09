ETV Bharat / state

मेजर सोमनाथ शर्मा से कैप्टन विक्रम बत्रा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हिमाचल के वीर सपूत, प्रदेश के सीने पर सजे 4 शौर्य चक्र और 2 वीर चक्र

भारतीय सेना में अद्भुत एवं अदम्य साहस के लिए वीर भूमि हिमाचल के 6 वीर सपूतों को शौर्य चक्र और वीर चक्र से नवाजा गया.

President Droupadi Murmu honored 4 Himachal Bravehearts
शौर्य चक्र और वीर चक्र से सम्मानित हिमाचल के वीर सपूत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:56 AM IST

|

Updated : June 9, 2026 at 12:34 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ-साथ वीर भूमि भी कहा जाता है. इसकी वजह है कि छोटा राज्य होने के बावजूद देश की सुरक्षा के लिए प्रदेश की युवाओं की भूमिका कहीं भी कमतर नहीं है. 8 जून 2026 की संध्या ने पहाड़ी राज्य के सीने को और चौड़ा कर दिया. मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सुधीर वालिया और कप्तान विक्रम बत्रा की परंपरा को आगे बढ़ते हुए राज्य के 6 वीर सपूतों ने अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया. इसके लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन युवा जांबाजों को शौर्य चक्र और वीर चक्र से नवाज़ा. हिमाचल प्रदेश के सीने पर चार शौर्य चक्र और दो वीर चक्र अलंकृत हुए तो प्रदेश के हर नागरिक का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया.

ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य दिखाने वाले स्क्वाड्रन लीडर अर्शदीप सिंह ठाकुर को वीर चक्र

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रहने वाले भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर अर्शदीप सिंह ठाकुर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीर चक्र से नवाज़ा गया है. अर्शदीप सिंह ठाकुर ने 7 मई 2025 को फ़्लाइट लेफ़्टिनेंट रहते हुए आधी रात को सेना के एक मत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान अति विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन के घातक हवाई और ज़मीनी हमलों से बचते हुए दुश्मन का लक्ष्य भेदा. इस साहस के लिए स्क्वाड्रन लीडर अर्शदीप सिंह को युद्ध काल के तीसरे उच्चतम वीरता पदक वीर चक्र से सम्मानित किया गया.

वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर तब फ़्लाइट लेफ़्टिनेंट अर्शदीप सिंह ठाकुर को 15 जून 2019 को भारतीय वायु सेना (IAF) की फ़्लाइंग शाखा में एक फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था. वह 31 अगस्त 2021 से एक सुखोई-30 एमकेआई (Su-30 MKI) स्क्वाड्रन के तैनात बल का हिस्सा हैं.

इस दौरान उनकी माता अमरजीत कौर और पिता नरबीर सिंह ठाकुर भी समारोह में शामिल हुए. माता अमरजीत कौर ने कहा कि, "बेटे को सम्मानित होते हुए देखना मेरे लिए गौरव के साथ-साथ भावुक कर देने वाला क्षण था. बच्चे ने कड़ी मेहनत की. किसी भी माता-पिता के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है"

असम में आतंकियों का काल बने मेजर अंशुल बाल्टू शौर्य चक्र से सम्मानित

शिमला जिला के रहने वाले भारतीय सेना में मेजर अंशुल बाल्टू को राष्ट्रपति मुर्मू ने शौर्य चक्र से अलंकृत किया है. मेजर अंशुल बाल्टू ने असम में 29 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन में परम पराक्रम का परिचय दिया. मेजर बाल्टू ने दक्षिणी असम में आतंकवादियों का पीछा करते हुए एक सशस्त्र आतंकवादी को अकेले ही कर दिया. इस साहसी ऑपरेशन के लिए मेजर अंशुल बाल्टू को शांति काल के तीसरे उच्चतम पदक शौर्य चक्र से नवाज़ा गया.

हिमाचल के वीर मेजर अंशुल बाल्टू को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने पर सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया पर लिखा है, "शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र निवासी एवं 32 असम राइफल्स में तैनात मेजर अंशुल बाल्टू जी को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 'शौर्य चक्र' से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. 29 अप्रैल 2025 को असम में संचालित एक विशेष सैन्य अभियान के दौरान मेजर अंशुल बाल्टू जी ने अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का परिचय देते हुए आतंकवादियों का सामना किया और एक आतंकवादी को मार गिराया. मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित ऐसे वीर सपूतों के कारण ही देश सुरक्षित और गौरवान्वित है. हिमाचल प्रदेश को आप पर गर्व है."

मेजर अंशुल बाल्टू हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की जुब्बल तहसील के तहत आने वाले घूंसा गांव के सपूत हैं. वर्तमान में मेजर अंशुल बाल्टू जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की बत्तीसवीं बटालियन असम राइफल में तैनात हैं.

जुब्बल-नावर-कोटखाई की पावन धरती के वीर सपूत मेजर अंशुल बाल्टू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 'शौर्य चक्र' से अलंकृत किया जाना समूचे हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ हमारे जुब्बल-नावर-कोटखाई क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरव, हर्ष और ऐतिहासिक सम्मान का क्षण है. - रोहित ठाकुर, कैबिनेट मंत्री

जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढेर करने वाले कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के वीर सपूत भारतीय सेना के कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से नवाज़ा गया है. कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर ने 21 जुलाई 2025 को जम्मू और कश्मीर में तैनाती के दौरान घने कोहरे के बीच आतंकी मुठभेड़ में अपने साहस का परिचय देते हुए एक आतंकवादी को ढेर कर दिया. कैप्टन योगेंद्र सिंह के साहस के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया है.

भारतीय सेना के कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र मिलने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत दारट बगला निवासी एवं भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर जी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ‘शौर्य चक्र’ से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. जम्मू-कश्मीर में घने कोहरे और कठिन परिस्थितियों के बीच तैनाती के दौरान कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर जी ने अदम्य साहस और असाधारण सूझबूझ का परिचय दिया. संदिग्ध गतिविधि की पहचान होते ही उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी गोलीबारी के बीच निकट मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया. उनका यह पराक्रम, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और अटूट साहस भारतीय सेना के शौर्य और परंपरा का गौरवशाली उदाहरण है. हिमाचल की वीरभूमि को अपने जांबाज सपूत पर गर्व है."

बता दें कि, कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के जोगिंद्रनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दारट बगला के रहने वाले हैं. वर्तमान में कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर छठी पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात हैं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि हिमाचल की धरती आज भी वीरों की जननी है. उनका यह सम्मान भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है."

विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर शौर्य चक्र से सम्मानित

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के रहने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को वीरता के प्रतिष्ठित पदक शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है. लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर ने 05 नवंबर 2024 को सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ आमने-सामने के मुकाबले में अपनी टुकड़ी के साथ दो आतंकियों को मार गिराया. लेफ्टिनेंट कमांडर पराशर के इस साहसी कार्य के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें शांति काल के तीसरे उच्चतम वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया है.

लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के तहत आने वाले चढ़तगढ़ गांव से संबंध रखते हैं. वर्तमान में हिमाचल के लाल सूरज पराशर भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर तैनात हैं.

वीर भूमि हिमाचल के लाल ऊना ज़िला के चढ़तगढ़ गांव से संबंध रखने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. - जयराम ठाकुर, नेता प्रितिपक्ष

नायब सूबेदार सतीश कुमार राष्ट्रसेवा के उत्कृष्ट योगदान के लिए वीर चक्र से सम्मानित

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के रहने वाले भारतीय सेना में नायब सूबेदार सतीश कुमार को वीरता और राष्ट्रसेवा के उत्कृष्ट योगदान के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है. नायब सूबेदार सतीश कुमार ने 10 मई 2025 को नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी के मोर्टार प्लाटून का नियंत्रण हाथ में लेते हुए दुश्मन पर जबरदस्त जवाबी हमला कर देश को सामरिक बढ़त दिलाई.

नायब सूबेदार सतीश कुमार जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की मकरीड़ी पंचायत के निवासी हैं. सतीश कुमार वर्तमान में डोगरा रेजीमेंट की चौथी बटालियन में नायब सूबेदार के पद पर तैनात हैं.

दुश्मन की गोलीबारी के बीच असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देकर आपने न केवल भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाया है, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश और देश का मान भी बढ़ाया है. - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

देश के लिए प्राण आहुत करने वाले लांस दफादार बलदेव चंद शौर्य चक्र से सम्मानित

वीर भूमि हिमाचल के बिलासपुर जिले के अमर बलिदानी लांस दफादार बलदेव चंद को राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है. राष्ट्रपति मुर्मू से उनकी धर्मपत्नी शिवानी रनौत और उनकी माता विजय कुमारी ने सम्मान प्राप्त किया. वीर सपूत लांस दफादार बलदेव चंद ने 19 सितंबर 2025 को जम्मू कश्मीर में एक आतंकी विरोधी अभियान के दौरान हथियारबंद आतंकवादी पर अकेले टूट पड़े. इस दौरान उन्होंने आतंकी से हथियार छुड़ाकर अदम्य साहस का परिचय दिया और साथी जवानों की रक्षा की. सीने में गोली लगने के बाद आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए.

उधमपुर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान जब उनके साथी जवान गंभीर खतरे में थे, तब लांस दफादार बलदेव चंद ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया. सीने में गोली लगने के बाद भी उन्होंने पीछे हटने के बजाय आतंकियों का डटकर मुकाबला किया और अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया माँ भारती की रक्षा में अमर शहीद लांस दफादार बलदेव चंद जी को शत-शत नमन. - मुकेश अग्निहोत्री, डिप्टी सीएम, हिमाचल प्रदेश

अमर बलिदानी लांस दफादार बलदेव चंद जिला बिलासपुर के सनिहरा पंचायत के निवासी थे. बलदेव चंद आर्म्ड कोर राष्ट्रीय राइफल चौथी बटालियन में लेंस दफादार के पद पर तैनात थे.

ये भी पढ़ें: शिमला समेत देश के कई शहर हो जाएंगे तबाह! नास्त्रेदमस नहीं, इस किताब में छपी है सबसे बड़ी चेतावनी

ये भी पढ़ें: ग्रीन टू गोल्ड की राह पर पहाड़, भांग की खेती को अनुमति, कैंसर व ब्रेन प्रॉब्लम्स की बनेंगी दवाइयां, बदलेगी हिमाचल की आर्थिक तस्वीर

Last Updated : June 9, 2026 at 12:34 PM IST

TAGGED:

GALLANTRY AWARDS INDIA 2026
SQUADRON LEADER ARSHDEEP SINGH
MAJOR ANSHUL BALTOO
OPERATION SINDOOR INDIAN ARMY
HIMACHAL SHAURYA CHAKRA VIR CHAKRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.