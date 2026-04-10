टोंक के खुशीराम चौधरी को वीरता पदक: ग्रेनेड लगने के बाद भी मार गिराए थे तीन आतंकी
सीआरपीएफ जवान चौधरी ने बीजापुर में नक्सलवाद प्रभावित इलाके में तैनाती के दौरान कई नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया.
Published : April 10, 2026 at 8:28 AM IST
टोंक: जिले के छोटे से गांव खलीलपुरा पापड़ा निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) जवान खुशीराम चौधरी को गुरुवार को दिल्ली में वीरता पदक से सम्मानित किया गया. चौधरी ने 2017 से 2022 के बीच जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान लगभग 22 सैन्य ऑपरेशनों में भाग लेते हुए कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा. उनका सबसे चर्चित एनकाउंटर 30 दिसंबर 2021 को जम्मू में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान हुआ, जिसमें ग्रेनेड लगने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के खूंखार आतंकी रजाक आई उर्फ अब्दुल राशिद गाजी, उसके साथी अब्दुल लखामन उर्फ हजमा और सोइल अहमद राठर को मार गिराया. यह पुरस्कार CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने दिया. सम्मान की घोषणा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी.
परिवार के साथ खुशी का पल: सम्मान समारोह में जवान खुशीराम चौधरी के माता-पिता, पत्नी, बेटी और भाई मौजूद थे. पुरस्कार मिलने के बाद चौधरी एवं उनके परिवार के सदस्यों की आंखें भर आईं. खुशीराम 2014 में CRPF में भर्ती हुए थे. वर्तमान में वह महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली में पोस्टेड हैं.
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चौधरी की पहली पोस्टिंग दिसंबर 2014 में श्रीनगर में हुई. यहां उन्हें 2017 में 28 बटालियन विशेष ऑपरेशन वेलिक्विट में शामिल किया गया. जवान खुशीराम ने श्रीनगर में 2017 से 2022 तक 22 सैन्य ऑपरेशनों में भाग लेकर जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों सहित कई आतंकियों को ढेर किया. इनमें सबसे बहादुरी भरा कार्य 30 दिसंबर 2021 को जम्मू में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान किया, जब उन्हें ग्रेनेड लगने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के खूंखार आतंकी रजाक आई उर्फ अब्दुल राशिद गाजी, उसके साथी अब्दुल लखामन उर्फ हजमा और सोइल अहमद राठर को मार गिराया था.
नक्सलियों को सरेंडर कराया: पिछले वर्ष तक चौधरी छत्तीसगढ़ के बीजापुर क्षेत्र में नक्सलवाद प्रभावित इलाके में तैनात थे. यहां भी उन्होंने कई नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया. खुशीराम ने बताया कि वीरता पदक मिलने के बाद उनका एवं उनके परिवार का उत्साह बढ़ गया है.