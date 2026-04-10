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टोंक के खुशीराम चौधरी को वीरता पदक: ग्रेनेड लगने के बाद भी मार गिराए थे तीन आतंकी

वीरता पदक प्राप्त करते खुशीराम ( photo credit-Khushiram Chaudhary )

टोंक: जिले के छोटे से गांव खलीलपुरा पापड़ा निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) जवान खुशीराम चौधरी को गुरुवार को दिल्ली में वीरता पदक से सम्मानित किया गया. चौधरी ने 2017 से 2022 के बीच जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान लगभग 22 सैन्य ऑपरेशनों में भाग लेते हुए कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा. उनका सबसे चर्चित एनकाउंटर 30 दिसंबर 2021 को जम्मू में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान हुआ, जिसमें ग्रेनेड लगने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के खूंखार आतंकी रजाक आई उर्फ अब्दुल राशिद गाजी, उसके साथी अब्दुल लखामन उर्फ हजमा और सोइल अहमद राठर को मार गिराया. यह पुरस्कार CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने दिया. सम्मान की घोषणा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी. परिवार के साथ खुशी का पल: सम्मान समारोह में जवान खुशीराम चौधरी के माता-पिता, पत्नी, बेटी और भाई मौजूद थे. पुरस्कार मिलने के बाद चौधरी एवं उनके परिवार के सदस्यों की आंखें भर आईं. खुशीराम 2014 में CRPF में भर्ती हुए थे. वर्तमान में वह महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली में पोस्टेड हैं. पढ़ें: अब और फिट रहेंगे CRPF जवान, फिटनेस बढ़ाने के लिए BMI अभियान की शुरुआत