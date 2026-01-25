गणतंत्र दिवस 2026: दिल्ली पुलिस के 33 पुलिसकर्मियों को वीरता और विशिष्ट सेवा पदक, जान जोखिम में डालकर निभाई थी ड्यूटी
इन पुलिसकर्मियों ने जान जोखिम में डालकर आतंकवाद, संगठित अपराध आदि के खिलाफ कार्रवाई की.
Published : January 25, 2026 at 8:29 PM IST
नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर दिल्ली पुलिस के 33 अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को उनकी बहादुरी, उत्कृष्ट सेवा और समर्पण के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. इनमें 14 पुलिस पदक वीरता (Gallantry), 2 राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा (PSM) व 17 पुलिस पदक सराहनीय सेवा (MSM) शामिल हैं. ये सम्मान उन ऑपरेशनों व सेवाओं के लिए दिए गए हैं, जिनमें पुलिसकर्मियों ने आतंकवाद, संगठित अपराध और गंभीर आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ जान जोखिम में डालकर कार्रवाई की.
वीरता पदक पाने वाले अधिकारियों में स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाह, एसआई राजीव कुमार व एसआई शिबु आरएस प्रमुख हैं. इन्होंने डीएनडी फ्लाईवे के पास हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी जावेद अहमद मट्टू को मुठभेड़ के बाद दबोचा था. आतंकी ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. गोलियां बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगीं, लेकिन टीम ने जवाबी कार्रवाई कर उसे जिंदा पकड़ा व हथियार बरामद किए.
इसी तरह इंस्पेक्टर अमित नारा, एसआई ब्रजपाल, एसआई सतीश कुमार व एसआई उधम सिंह की टीम ने अक्षरधाम क्षेत्र में कनाडा स्थित आतंकी अर्श डल्ला से जुड़े शार्प शूटरों को पकड़ा. मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की हैंड ग्रेनेड निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जान पर खेलकर उन्हें काबू कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे.
एक अन्य ऑपरेशन में इंस्पेक्टर निशांत दहिया, इंस्पेक्टर मंजीत जगलान व एसआई अमित भाटी ने सराय काले खां के पास मुठभेड़ में हैंड ग्रेनेड से लैस शार्प शूटरों को पकड़ा था. वहीं इंस्पेक्टर मनोज कुमार, एसआई अंशु चौधरी बल हेड कॉन्स्टेबल अलीम अहमद ने एनआईए वांछित आतंकी रिजवान अली को तुगलकाबाद क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. कई मामलों में पुलिसकर्मियों की जान बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपराधियों को दबोचने का साहस दिखाया.
राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा से सेवानिवृत्त एसआई गैनेन्द्र सिंह राणा व डब्ल्यू/एसआई नवल कुमारी को सम्मानित करने की घोषणा की गई है. दोनों ने लंबे समय तक जांच, प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा व विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया. सराहनीय सेवा पदक पाने वालों में आईपीएस अधिकारी मिलिंद महादेव डुंबरे (जॉइंट सीपी), एसीपी कृष्ण कुमार, एसीपी विमल चड्ढा, एसीपी निशा दीक्षित सहित कई अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने तकनीकी आधुनिकीकरण, साइबर क्राइम सिस्टम, ई-एफआईआर, अपराध विश्लेषण और प्रशासनिक सुधारों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई. ये सम्मान दिल्ली पुलिस की उस पेशेवर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसमें पुलिस ने आतंकवाद, गैंगस्टर नेटवर्क व संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की.
