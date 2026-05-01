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बोरे बासी पर भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार, मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा झूठ बोलने वाला नेता

बोरे बासी पर भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग के मानस भवन के पास सेवा सदन में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों और कुम्हार समुदाय के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई.इस दौरान उन्होंने भूपेश बघेल के बोरे बासी और मजदूर दिवस को लेकर बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया.

मंत्री ने दी स्वेच्छानुदान राशि

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित हुए. कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने श्रमिक दिवस के अवसर पर 200 ई-रिक्शा चालकों को स्वेच्छानुदान राशि वितरित की, जिससे उनके रोजगार को मजबूती मिल सके. इसके साथ ही 20 कुम्हार हितग्राहियों को विद्युत चाक दिया गया, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया आसान और आधुनिक हो सकेगी.