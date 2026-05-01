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बोरे बासी पर भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार, मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा झूठ बोलने वाला नेता

बोरे बासी को लेकर भूपेश बघेल के बयान पर मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार किया.मंत्री ने कहा कांग्रेस प्रदेश को पीछे ले जा रही थी.

Gajendra Yadav distributed voluntary donations
बोरे बासी पर भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 1, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग के मानस भवन के पास सेवा सदन में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों और कुम्हार समुदाय के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई.इस दौरान उन्होंने भूपेश बघेल के बोरे बासी और मजदूर दिवस को लेकर बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया.

मंत्री ने दी स्वेच्छानुदान राशि

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित हुए. कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने श्रमिक दिवस के अवसर पर 200 ई-रिक्शा चालकों को स्वेच्छानुदान राशि वितरित की, जिससे उनके रोजगार को मजबूती मिल सके. इसके साथ ही 20 कुम्हार हितग्राहियों को विद्युत चाक दिया गया, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया आसान और आधुनिक हो सकेगी.

Gajendra Yadav distributed voluntary donations
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
hit back at Bhupesh Baghel
भूपेश बघेल पर किया पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बोरे बासी का भी किया सेवन

इस पहल को कारीगरों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने श्रमिकों के साथ पारंपरिक बोरे बासी का भी सेवन किया और इसे श्रम संस्कृति से जोड़ते हुए श्रमिकों के सम्मान का प्रतीक बताया. हालांकि, इस मुद्दे पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला.

बोरे बासी पर भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस सरकार ने बोरे बासी के नाम पर दिखावा करते हुए करोड़ों रुपए का घोटाला किया.पहले संसाधनों की कमी के कारण लोग मजबूरी में रात का बचा चावल खाते थे, लेकिन इसे जबरन परंपरा के रूप में पेश किया गया- गजेंद्र यादव,कैबिनेट मंत्री

'बंगाल में बीजेपी बनाएगी सरकार'
वहीं मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी पूर्व सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली राशि को पांच साल तक रोका गया.साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर दावा किया कि इस बार भाजपा वहां भारी बहुमत से सरकार बनाएगी.



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