ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जो भी ताकते हों, छोड़ा नहीं जाएगा, अंजाम भुगतना होगा: गजेंद्र सिंह शेखावत

जांच के बाद स्थिति होगी साफ: मंगलवार को जोधपुर आए शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 10-12 साल से देश में कश्मीर के अलावा कहीं पर भी इस तरह की घटना नहीं हुई है. इसलिए देश इसे आश्चर्य की दृष्टि से देख रहा है. लेकिन जो भी इसके पीछे है, उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जांच चल रही है. कश्मीर, गुजरात से लेकर हरियाणा-दिल्ली तक बड़े नेटवर्क का पता चला है. इसलिए अभी पूरी जांच के बाद स्थिति साफ होगी.

जोधपुर: केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहना है कि दिल्ली में हुई विस्फोट की घटना दुखद, आश्चर्यजनक और निंदनीय भी है. घटना की विस्तृत जांच चल रही है. इसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है. लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के पीछे जो भी ताकतें चाहे देश में हो या विदेश में, उनको छोड़ा नहीं जाएगा. उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा.

बिहार में एनडीए सरकार का किया दावा: बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पहले चरण के मतदान के दिन, जब 122 सीटों पर वोटिंग हुई थी, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि जनता ने अपनी अपेक्षाओं और भावनाओं को व्यक्त करते हुए विकास की राजनीति को परिवारवाद और विभाजनकारी राजनीति पर वरीयता दी है. उन्होंने दावा किया कि यह एकदम स्पष्ट हो गया था कि बिहार एक बार फिर प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का मानस बना चुका है. आज दूसरे और अंतिम चरण का आखिरी पड़ाव है. मुझे विश्वास है कि आज एक बार फिर विकास जीतेगा, विश्वास जीतेगा और लोकतंत्र जीतेगा.

पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट के बाद भरतपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, डॉग स्क्वॉड के साथ सघन जांच अभियान

रियाद में रखा भारत का मजबूत पक्ष: रियाद में संयुक्त राष्ट्र की हाल में संपन्न बैठक पर शेखावत ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन (यूएनडब्ल्यूटीओ) की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सऊदी अरब के रियाद शहर में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया के लगभग 165 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 100 से अधिक देशों के मंत्रियों ने शिरकत की थी. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्यटन को किस तरह से सतत, पर्यावरण अनुकूल और विकेंद्रीकृत बनाया जाए. इस पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ. पर्यटन के एक बड़े भागीदार होने के नाते भारत की प्रभावी भूमिका रहती है. इसलिए भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा.

पढ़ें: पाक सरहद पर थार में परखी सेना की ताकत-तालमेल-तकनीक, देखकर ये बोले दक्षिणी कमान के मुखिया...

सऊदी अरब में 27 लाख भारतवंशी: शेखावत ने कहा कि सऊदी अरब में लगभग 27 लाख भारतीय निवास करते हैं. सऊदी अरब सरकार ने भारतवंशियों के मनोरंजन और वहां रह रहे प्रवासियों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लक्ष्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं. हाल में, उन्होंने 'ग्लोबल हार्मोनी इनिशिएटिव' के तहत एक पार्क विकसित किया है, जहां हर देश की संस्कृति को 10 दिन के लिए प्रदर्शित किया जाता है. संयोग से वहां अभी भारत का 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था. मुझे उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला. मैंने वहां भारत की संस्कृति, कला और क्राफ्ट के रंग देखे. उसमें जब राजस्थान के रंग दिखाई दिए, तो निश्चित रूप से एक अत्यंत सुखद अनुभूति हुई.