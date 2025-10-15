ETV Bharat / state

गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, 'राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में मिले शानदार सुझाव, आगामी बजट में करेंगे शामिल'

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हर राज्य को कम से कम एक पर्यटन स्थल वैश्विक मानदंडों के अनुरूप विकसित करना चाहिए.

State Tourism Ministers at the conference
सम्मेलन में राज्यों के पर्यटन मंत्री (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 7:42 PM IST

उदयपुर: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन के बुधवार को समापन अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दो दिन के सम्मेलन में बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन' के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होंगे.

उन्होंने राज्य सरकार और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि श्रीनगर और नई दिल्ली में पर्यटन सचिवों की कॉन्फ्रेंस के बाद उदयपुर सम्मेलन में प्राप्त सुझावों और रोडमैप को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल करवाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विस्तृत प्रजेंटेशन को देखने के बाद यही सुझाव है कि वे अपने यहां कम से कम एक ऐसा पर्यटन स्थल वैश्विक मानदंडों के अनुरूप विकसित करने का संकल्प लें.

Union Minister Gajendra Singh Shekhawat at the conference
सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Udaipur)

इन राज्यों ने दिया प्रेजेंटेशन: कांफ्रेंस में त्रिपुरा, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रतिनिधिमंडल की ओर से वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन की थीम पर प्रजेंटेशन दिया गया. दो दिन में देशभर से 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में ग्लोबल डेस्टिनेशन की संभावनाओं को साझा किया.

सिक्किम में कंचनजंगा एक्सपीरियंस सेंटर कर रहे विकसित: सिक्किम के पर्यटन मंत्री छिरिंग थेंडुप भूटिया ने कहा कि भले ही सिक्किम देश का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से इसकी भूमिका सबसे बड़ी है. राज्य को 'ईको-फ्रेंडली' और 'पॉलीथिन-फ्री' टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया गया. सिक्किम की अनूठी भौगोलिक बनावट, मॉनेस्ट्रीज और ईको-टूरिज्म इसकी पहचान है. पर्यटन सचिव ने बताया कि गंगटोक से लगभग 9 किमी दूर 'कंचनजंगा एक्सपीरियंस सेंटर' विकसित किया जा रहा है. लगभग 5 किमी लंबा ट्रेल कंचनजंगा के नेचर को एक्सपीरियंस करवाता है.

झारखंड में स्टेच्यू ऑफ स्ट्रेंथ से होगा पर्यटन मजबूत: झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची से लगभग 22 किमी और टाटानगर से 90 किमी की दूरी पर हाइवे से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ डवलप करने की योजना बताई. उन्होंने बताया कि झारखंड की संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली से जुडे़ बहुत-से ऐसे पहलू हैं, जिन्हें नेशनल लेवल पर पहचान नहीं मिल पाई. इस स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ से ट्राइबल टूरिजम के साथ झारखंड को भी एक नई पहचान मिलेगी. यहां प्राकृतिक छटा के बीच प्राचीन मंदिर, ट्राइबल म्यूजियम पर्यटकों का मन मोह लेंगे. वहीं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जिरानिया एम्यूजमेंट पार्क, लक्ष्मीलूंगा स्नो विलेज, जेम्पूई हिल स्टे, रूद्रसागर झील पर फ्लोटिंग विला, मोहनपुर एडवेंचर पार्क, लुधूआ टी एक्सपीरियंस सेंटर और दुम्बुर लेक फ्रंट विकसित करने की योजना बताई.

