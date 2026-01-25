ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री बोले, 'भारतीय संस्कृति मिटाने के हुए थे अनेक प्रयास, अब देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर'

भीलवाड़ा: केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को देवनारायण जन्म स्थली मालासेरी डूंगरी पर भगवान श्री देवनारायण के 1114वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार देश की संस्कृति व धार्मिक स्थलों के संरक्षण व विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है. वर्तमान समय में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है. पूर्व में भारतीय संस्कृति को मिटाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन समय-समय पर देव पुरुषों ने अवतार लेकर संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे.

शेखावत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार देश की संस्कृति एवं धार्मिक स्थलों के संरक्षण व विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है. वर्तमान समय देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है. उन्होंने कहा कि पूर्व में भारतीय संस्कृति को मिटाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन समय-समय पर देव पुरुषों ने अवतार लेकर संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए. उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को मालासेरी डूंगरी के प्रवेश द्वार, ओपन थिएटर, भोजनशाला सहित अन्य कार्यों के लिए 48.74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है. इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है. शीघ्र ही विकास कार्य प्रारंभ होंगे. इस दौरान शेखावत ने विकास कार्यों के प्रस्तावित कॉरिडोर का निरीक्षण किया. उन्होंने मालासेरी डूंगरी एवं सवाईभोज मंदिर में पूजा-अर्चना कर दर्शन कर यज्ञ में पूर्णाहुति की आहुति दी.