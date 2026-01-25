ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री बोले, 'भारतीय संस्कृति मिटाने के हुए थे अनेक प्रयास, अब देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर'

केंद्रीय मंत्री ​गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मालासेरी डूंगरी के विकास के लिए 48.74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.

Union Minister and others attended the programme
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व अन्य (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 25, 2026 at 7:04 PM IST

भीलवाड़ा: केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को देवनारायण जन्म स्थली मालासेरी डूंगरी पर भगवान श्री देवनारायण के 1114वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार देश की संस्कृति व धार्मिक स्थलों के संरक्षण व विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है. वर्तमान समय में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है. पूर्व में भारतीय संस्कृति को मिटाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन समय-समय पर देव पुरुषों ने अवतार लेकर संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे.

राजस्थान धरोहर विकास प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि स्वीकृत राशि से होने वाले विकास कार्यों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है. मालासेरी डूंगरी मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने स्वागत कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे, जिससे आवश्यकता अनुसार विकास कार्य निरंतर होते रहें. कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, आसींद विधायक जब्बर सिंह सांखला, मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, जोधपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी, अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

