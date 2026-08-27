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युवाओं से बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, 'सिंथेटिक ड्रग्स से भी खतरनाक है स्क्रीन और गॉसिपिंग का नशा'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीत को पचाना और आगे भी जीतने की भूख बनाए रखना जरूरी है.

Gajendra Singh Shekhawat delivering an address
संबोधन देते गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 7:43 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को जोधपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में 'खेलो इंडिया' के तहत आयोजित 'युवा संवाद' कार्यक्रम को संबोधित किया. अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज नशा केवल सिंथेटिक ड्रग्स तक सीमित नहीं रह गया है. इससे भी अधिक खतरनाक नशा स्क्रीन का नशा, गॉसिपिंग और दूसरों की आलोचना करने में आनंद लेने का नशा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पारंपरिक नशे जहां शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं ये आधुनिक मानसिक व्यसन मनुष्य के मन और मस्तिष्क को डैमेज करते हैं. जीवन में प्रगति करने और आगे बढ़ने के लिए इन मानसिक नशों से मुक्त होना बेहद आवश्यक है.

जीत और हार दोनों में ही सीख जरूरी: शेखावत ने कहा कि जीवन में हार भी जीत जितनी ही महत्वपूर्ण है. भले ही जीतने वाला ही सिकंदर कहलाता है, लेकिन यह भी सच है कि जीतकर हम जितना सीखते हैं, उससे कहीं ज्यादा हारकर सीखते हैं. शेखावत ने कहा कि कई बार जीतने वाला व्यक्ति अपनी सफलता को ही अंतिम लक्ष्य मान लेता है, जबकि हार का सामना करने वाला खिलाड़ी उस हार को आत्मसात कर अगली बार नई ऊर्जा, नए जोश और नए संकल्प के साथ मैदान में उतरता है. उन्होंने कहा कि जीत को पचाना और आगे भी जीतने की भूख बनाए रखना जरूरी है. वहीं, हर हार के बाद नए जज्बे के साथ खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है.

शेखावत ने युवाओं को दी ये नसीहत... (ETV Bharat Jodhpur)

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'युवाशक्ति परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत': शेखावत ने कहा कि भारत आज बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है. उन्होंने कहा कि देश में करीब 65 प्रतिशत आबादी युवा है. ऐसे में यही युवाशक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनमें युवाओं की भूमिका रही है. भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे विकसित राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, यदि युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाएं.

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सोशल मीडिया के दौर में प्लेटफॉर्म की कमी नहीं: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज के परिवर्तनशील दौर में युवाओं के सामने अपनी बात रखने और प्रतिभा दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं है. सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक ने हर युवा को अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रखने का अवसर दिया है, लेकिन जरूरी यह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल किस दिशा में किया जा रहा है. उन्होंने युवाओं से कहा कि सोशल मीडिया और तकनीकी सुविधाओं का उपयोग केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति तक सीमित न रहे, अपितु नेशन बिल्डिंग में भी किया जाए. शेखावत ने युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि केवल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले नशों से बचना पर्याप्त नहीं है. मन और मस्तिष्क को दूषित करने वाली चीजों से भी दूर रहना होगा.

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जोधपुर निफ्ट में युवा संवाद
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