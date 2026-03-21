गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं की ना सुनने वाले अधिकारियों को फटकारा, बोले- मैं अगले 20 साल यहीं हूं
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और फसल नुकसान पर मुआवजे के निर्देश दिए.
Published : March 21, 2026 at 8:55 PM IST
जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने शनिवार को फलोदी जिले में स्थित बापिणी पंचायत समिति मुख्यालय में जनसुनवाई की. उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और आमजन की समस्याएं सुनीं. केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं ना सुनने वाले अधिकारियों को सख्त लहजे में समझाया और कड़ी फटकार लगाई.
साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार रखें और पारस्परिक सम्मान बनाए रखें. शेखावत ने कहा कि यह बात किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं है, सभी के लिए है. साथ में उन्होंने कहा कि "मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं कि वे भी ध्यान रखें अधिकारी सम्मान करें, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी रेस्पॉन्स नहीं देंगे उनको ध्यान रखना होगा. केंद्रीय मंत्री शेखावत द्वारा अधिकारियों को फटकारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. आप भी सुनिये मंत्री ने अधिकारियों को किस तरह फटकार लगाई है.
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बीस साल यही हूं, घर नहीं देखने दूंगा: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "अगले बीस साल तक मैं यही हूं, इसके मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि बीस साल तक मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, लेकिन जो कार्यकर्ता के साथ गलत करेंगे उनको घर-द्वार नहीं देखने दूंगा, इसलिए सभी को ध्यान रखना होगा." शेखावत ने पंचायत समिति मुख्यालय में अपने स्वागत अभिनंदन के लिए सभी का आभार जताया. उन्होंने बापिणी स्थित श्री मेंहो जी महाराज के मंदिर में दर्शन किए. केंद्रीय मंत्री ने लोहावट में भी जनसुनवाई की और आमजन की समस्याएं सुनीं.
नुकसान का आंकलन करने के निर्देश: जनसुनवाई में ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को बताया कि कुछ समय पहले ही क्षेत्र में बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है. शेखावत ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाए. रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाए, ताकि प्रभावित किसानों को फसल नुकसान का उचित मुआवजा मिल सके.
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