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गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं की ना सुनने वाले अधिकारियों को फटकारा, बोले- मैं अगले 20 साल यहीं हूं

गजेंद्र सिंह शेखावत ने की जनसुनवाई ( ETV Bharat Jodhpur )