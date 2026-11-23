पंचायत चुनाव में हार पर बोले शेखावत- जनता का जनादेश स्वीकार, अब हर स्तर पर होगा आत्ममंथन
शेखावत ने पंचायत चुनाव में भाजपा की हार स्वीकारते हुए आत्ममंथन की बात कही और 2028 में फिर जीत का दावा किया.
Published : November 23, 2026 at 1:54 PM IST
जोधपुर: पंचायत चुनावों में भाजपा की करारी हार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनादेश स्वीकार है. इसके कारणों पर हर स्तर पर मंथन होगा और इसका क्रम तय हो चुका है. जो जितना बड़ा जनप्रतिनिधि है, उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है. सोमवार को जोधपुर आए शेखावत ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता का जनादेश शिरोधार्य है. भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए यह एक आत्ममंथन का अवसर है. हम सब विचार करें कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का संदेश जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है.
शेखावत ने आगे कहा कि इस पर सभी स्तरों पर विचार होगा, क्योंकि भाजपा जीतने पर भी आत्ममंथन करती है और हारने पर भी करती है. जीत में यह देखा जाता है कि अप्रत्याशित जीत क्यों मिली और क्या अपेक्षाएं रहेंगी, या फिर हमसे पहले के लोगों की क्या कमियां थीं, जिनके चलते जनता ने हमें अप्रत्याशित समर्थन दिया. वहीं, हार होने पर यह जानने के लिए विचार किया जाता है कि इतना कुछ होने के बावजूद जनता ने हमारे पक्ष में मतदान क्यों नहीं किया और विपक्ष को वोट क्यों दिया. इस पर बातचीत का क्रम शुरू हो चुका है. जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर मंथन होगा. चुनाव आयोग व ईवीएम को निशाना बनाने वाले विपक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर शेखावत ने कहा कि अब उनसे भी ईवीएम को लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए, जो लोग ज्ञानेश कुमार को गाली देते हैं, उनसे सवाल पूछना प्रासंगिक है.
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गहलोत को 2033 के बारे में सोचना चाहिए: पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा अगली सरकार बनाने के बयान पर शेखावत ने कहा कि वे दावा कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि 2028 में भाजपा फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उन्हें चिंता 2033 की करनी चाहिए. वे स्वस्थ रहें और उनकी पार्टी उन्हें सीएम बनाए, फिलहाल अगले चुनाव में भाजपा की ही सरकार बनेगी.
जोधपुर सहित पूरे राजस्थान में हार: भाजपा की पंचायत चुनाव में करारी हार हुई है. शेखावत के जोधपुर, फलोदी व जैसलमेर से जुड़े लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी भाजपा को सफलता नहीं मिली. फलोदी जिले में तो भाजपा को जिला परिषद में सिर्फ दो सीटें मिली हैं. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के विधानसभा क्षेत्र लोहावट में भाजपा का खाता भी नहीं खुला है. ऐसे ही हालात पश्चिमी राजस्थान सहित पूरे प्रदेश के रहे हैं, जिसके चलते भाजपा सरकार कांग्रेस के निशाने पर है.
इंद्रप्रस्थ घोषणा पत्र जारी: केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत ने बताया कि भगवान राम की ससुराल जनकपुर से हमारे सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हों, इसके लिए पीएम की पहल पर रेल चलाने पर सहमति बनी है. एससीओ की बैठक में भी नेपाल के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से इस पर बात हुई. दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं. इस ट्रेन के चलने से दोनों तरफ के लोग खुश होंगे. उन्होंने बताया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की मीटिंग में सिर्फ इकोनॉमी पर चर्चा न कर सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी बात हुई. इस बैठक के माध्यम से भारत को कल्चरल लीडर बनने का गौरव मिला है. इसमें हमें अपेक्षा से ज्यादा सभी 22 देशों का सहयोग मिला और सभी सहमत भी हुए. इसके चलते हम इंद्रप्रस्थ घोषणा पत्र प्रस्तुत कर पाए, जो भारत की एक बड़ी सफलता रही है.
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