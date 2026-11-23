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पंचायत चुनाव में हार पर बोले शेखावत- जनता का जनादेश स्वीकार, अब हर स्तर पर होगा आत्ममंथन

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: पंचायत चुनावों में भाजपा की करारी हार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनादेश स्वीकार है. इसके कारणों पर हर स्तर पर मंथन होगा और इसका क्रम तय हो चुका है. जो जितना बड़ा जनप्रतिनिधि है, उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है. सोमवार को जोधपुर आए शेखावत ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता का जनादेश शिरोधार्य है. भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए यह एक आत्ममंथन का अवसर है. हम सब विचार करें कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का संदेश जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है.

शेखावत ने आगे कहा कि इस पर सभी स्तरों पर विचार होगा, क्योंकि भाजपा जीतने पर भी आत्ममंथन करती है और हारने पर भी करती है. जीत में यह देखा जाता है कि अप्रत्याशित जीत क्यों मिली और क्या अपेक्षाएं रहेंगी, या फिर हमसे पहले के लोगों की क्या कमियां थीं, जिनके चलते जनता ने हमें अप्रत्याशित समर्थन दिया. वहीं, हार होने पर यह जानने के लिए विचार किया जाता है कि इतना कुछ होने के बावजूद जनता ने हमारे पक्ष में मतदान क्यों नहीं किया और विपक्ष को वोट क्यों दिया. इस पर बातचीत का क्रम शुरू हो चुका है. जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर मंथन होगा. चुनाव आयोग व ईवीएम को निशाना बनाने वाले विपक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर शेखावत ने कहा कि अब उनसे भी ईवीएम को लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए, जो लोग ज्ञानेश कुमार को गाली देते हैं, उनसे सवाल पूछना प्रासंगिक है.