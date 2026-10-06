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SPECIAL: भाजपा का मिशन@2029- क्या लक्ष्य पाने में सफल होगी प्रदेश भाजपा की नई टीम, पढ़िए रिपोर्ट

नये प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में पार्टी के प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ कदम बढ़ाने की जरूरत है, 2029 में झारखंड फतह करने से हमें कोई रोक नहीं सकता.

भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि यह राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां के कार्यकर्ताओं को जो दायित्व और जिम्मेदारी मिली है, उसका उन्हें ईमानदारी से निर्वहन करना होगा.

भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई

मंगलवार को कोर कमेटी की बैठक में गिरिडीह उपचुनाव सहित पार्टी की संगठनात्मक मजबूती को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होती रही. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी गजेंद्र पटेल, सह प्रभारी निवेदिता सिंह, सौरव सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व सांसद दीपक प्रकाश, संगठन महामंत्री पवन साय, कर्मवीर सिंह, रविन्द्र राय, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, समीर उरांव, दिनेशानंद गोस्वामी सहित प्रदेश कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे.

आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगीः गजेंद्र सिंह पटेल

नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने झारखंड में सरकार बनाने के लक्ष्य पर कहा कि दिल्ली, बंगाल सहित अन्य राज्यों में भाजपा के प्रति जनता ने विश्वास जताया है. झारखंड में बीते विधानसभा चुनाव में जनजातियों को भ्रमित किया गया लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देने की तैयारी में है. उन्होंने कहा कि मोदी जी का 'सबका साथ सबका विश्वास' के मंत्र के साथ भाजपा काम कर रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड भी हमारा राज्य है, यहां पहले भी हम सत्ता में रहे, यहां विकास किया है और आने वाला समय भी भाजपा का है.

सरकार के खिलाफ आक्रोश

2019 से झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार चल रही है, उन्होंने राज्य का विकास नहीं किया है. अपने शपथ पत्र में जिन विकास के मुद्दों की चर्चा की थी उसका कोई भी काम धरातल पर नहीं हुआ है. आज झारखंड की जनता परेशान है. यहां भ्रष्टाचार बहुत है और जमीन, जंगल, खनिज की खुली लूट हो रही है. भाजपा समय-समय पर आंदोलन के माध्यम से सरकार को आइना दिखाती रहती है. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने हाल में ही एक बड़ा आंदोलन किया. jpsc-jssc-cgl मामले में गड़बड़ी जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में है.