SPECIAL: भाजपा का मिशन@2029- क्या लक्ष्य पाने में सफल होगी प्रदेश भाजपा की नई टीम, पढ़िए रिपोर्ट
बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि पार्टी 2029 में झारखंड में जीत दर्ज करेगी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 7:09 PM IST
रांचीः झारखंड बीजेपी इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. पार्टी ने 2029 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने का लक्ष्य तय करते हुए संगठनात्मक फेरबदल किया है.
नये प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में पार्टी के प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ कदम बढ़ाने की जरूरत है, 2029 में झारखंड फतह करने से हमें कोई रोक नहीं सकता.
उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि यह राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां के कार्यकर्ताओं को जो दायित्व और जिम्मेदारी मिली है, उसका उन्हें ईमानदारी से निर्वहन करना होगा.
भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई
मंगलवार को कोर कमेटी की बैठक में गिरिडीह उपचुनाव सहित पार्टी की संगठनात्मक मजबूती को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होती रही. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी गजेंद्र पटेल, सह प्रभारी निवेदिता सिंह, सौरव सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व सांसद दीपक प्रकाश, संगठन महामंत्री पवन साय, कर्मवीर सिंह, रविन्द्र राय, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, समीर उरांव, दिनेशानंद गोस्वामी सहित प्रदेश कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे.
आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगीः गजेंद्र सिंह पटेल
नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने झारखंड में सरकार बनाने के लक्ष्य पर कहा कि दिल्ली, बंगाल सहित अन्य राज्यों में भाजपा के प्रति जनता ने विश्वास जताया है. झारखंड में बीते विधानसभा चुनाव में जनजातियों को भ्रमित किया गया लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देने की तैयारी में है. उन्होंने कहा कि मोदी जी का 'सबका साथ सबका विश्वास' के मंत्र के साथ भाजपा काम कर रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड भी हमारा राज्य है, यहां पहले भी हम सत्ता में रहे, यहां विकास किया है और आने वाला समय भी भाजपा का है.
सरकार के खिलाफ आक्रोश
2019 से झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार चल रही है, उन्होंने राज्य का विकास नहीं किया है. अपने शपथ पत्र में जिन विकास के मुद्दों की चर्चा की थी उसका कोई भी काम धरातल पर नहीं हुआ है. आज झारखंड की जनता परेशान है. यहां भ्रष्टाचार बहुत है और जमीन, जंगल, खनिज की खुली लूट हो रही है. भाजपा समय-समय पर आंदोलन के माध्यम से सरकार को आइना दिखाती रहती है. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने हाल में ही एक बड़ा आंदोलन किया. jpsc-jssc-cgl मामले में गड़बड़ी जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में है.
लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है. राज्य में घुसपैठ बड़ी समस्या है और सरकार घुसपैठ में मदद कर रही है. आज घुसपैठिये सरकार का अहम हिस्सा बन गए हैं. SIR का काम राज्य में चल रहा है, इसमें भी सरकार की भागीदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहां की विधि व्यवस्था तहस नहस हो गयी है. लूट, अपहरण, हत्या, छेड़छाड़ राज्य में आम हो गया है. उन्होंने कहा कि जहां भी भाजपा की सरकार है वहां चौमुखी विकास हो रहा है और अपराध पर लगाम लगाया जा रहा है.
प्रदेश भाजपा में फेरबदल, क्या मिशन 2029 में सफल हो पायेगी पार्टी
बीते दिनों संगठनात्मक फेरबदल के तहत झारखंड बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री सौदान सिंह बनाए गए हैं वहीं पवन कुमार साय को प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है. इसके अलावा गजेंद्र पटेल को झारखंड बीजेपी का प्रभारी तथा सौरभ सिंह एवं निवेदिता सिंह को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है. इन सभी नेताओं पर पार्टी को संगठनात्मक रुप से मजबूत करते हुए 2029 के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने की जिम्मेदारी है.
बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जनजाति सीटों पर निराशा भरा रहा था जिसमें 28 में से 1 सीटों पर जीत मिली थी. राज्य की 81 विधानसभा सीटों में I.N.D.I.A. गठबंधन ने 56 सीटों में जीत हासिल की थी. वहीं भाजपा गठबंधन को केवल 24 सीटों से संतोष करना पड़ा था झामुमो के खाते में 34 सीटें आई थीं. भाजपा को लगातार दूसरे विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में भाजपा गठबंधन केवल एक सीट हासिल कर सका, वहीं 27 सीटों पर INDIA गठबंधन का कब्जा रहा था.
तानाशाही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना हैः दीपक प्रकाश
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कहते हैं कि पार्टी के अंदर बदलाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाना और राज्य की तानाशाही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना है.
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