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गांव से निकलकर लोअर पीसीएस परीक्षा की पास, गैरसैंण के गजे सिंह भंडारी बने सप्लाई इंस्पेक्टर

घंडियाल के गजे सिंह ने इससे पहले पीसीएस के दो इंटरव्यू तथा वर्ष 2021 में लोअर पीसीएस का एक इंटरव्यू भी दिया था

GAJE SINGH BECAME SUPPLY INSPECTOR
गजे सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 28, 2026 at 2:16 PM IST

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गैरसैंण: सफलताएं हमें सिखाती हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि आपके पास धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत का जज्बा है, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गैरसैंण विकासखंड के दूरस्थ गांव घंडियाल मल्ला के ग्रामीण परिवेश से निकलकर गजे सिंह भंडारी ने. उनका अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष व निरंतर प्रयास के दम पर उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है.

घंडियाल के गजे सिंह का लोअर पीसीएस में चयन: गजे सिंह भंडारी ने शिक्षा और नौकरी के साथ-साथ यूपीएससी व पीसीएस की तैयारी जारी रखी. उनके बड़े भाई सतेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि, गजे सिंह ने इससे पूर्व उत्तराखंड पीसीएस के दो इंटरव्यू तथा वर्ष 2021 में लोअर पीसीएस का एक इंटरव्यू भी दिया था. उन प्रयासों में उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पाई थी. उनके लगातार प्रयास और मेहनत के बाद आखिरकार उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा 2024-25 में उनका चयन सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है, जो उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है.

गजे सिंह का सप्लाई इंस्पेक्टर पद पर हुआ चयन: बता दें कि गजे सिंह भंडारी की प्रारंभिक शिक्षा गैरसैंण स्थित सरस्वती विद्या मंदिर से हुई. हाईस्कूल परीक्षा उन्होंने 81 प्रतिशत अंकों व इंटर परीक्षा उन्होंने 71 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की. इसके बाद उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया. वहीं से उनका ITC में कैंपस सलेक्शन हो गया. उसके बाद उन्होंने नौकरी के साथ-साथ अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखी. श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से प्राइवेट स्नातक व उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. गजे सिंह के पिता पान सिंह भंडारी भारतीय सेना से रिटायर हैं तथा माता गृहणी हैं. उनके बड़े भाई सतेंद्र सिंह भंडारी लोकनिर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता हैं. दो बहनें हैं जो कि रामनगर और देहरादून में रहती हैं.

गजे सिंह के मार्गदर्शन में तीन युवाओं ने भी पाई सफलता: गजे सिंह भंडारी ने बताया कि, इस बार उनकी स्वयं की सफलता के साथ-साथ उनके मार्गदर्शन में तैयारी करने वाले तीन अभ्यर्थियों का भी चयन उत्तराखंड लोअर पीसीएस में नायाब तहसीलदार के पदों पर हुआ है. वो कहते हैं कि, स्वयं और अपने अभ्यर्थियों की सफलता ने उनके लिए इस उपलब्धि को और भी खास बना दिया है.

लोअर पीसीएस में चयन को बताया खास: गजे सिंह भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, आयुष बेलवाल और आशीष सिंह पंवार हमारे PCS Mains Answer Writing Programme का हिस्सा रहे हैं. बृजराज सिंह हमारे Lower PCS Mains Answer Writing Programme से जुड़े रहे हैं. इन तीनों अभ्यर्थियों की सफलता के साथ-साथ मेरे लिए यह उपलब्धि व्यक्तिगत रूप से भी बेहद खास है, क्योंकि इसी परीक्षा में मेरा भी सप्लाई इंस्पेक्टर Rank 21 के पद पर चयन हुआ है.एक ओर अपने अभ्यर्थियों को Rank 1, Rank 18 और Rank 25 के साथ सफलता प्राप्त करते देखना और दूसरी ओर स्वयं इस परीक्षा में चयनित होना मेरे लिए यह एक बेहद विशेष और यादगार अनुभव है.

नौकरी के साथ की परीक्षा की तैयारी: वहीं, अपनी सफलता पर गजे सिंह भंडारी ने कहा कि-

यह मेरे लिए बेहद भावुक और गौरवपूर्ण क्षण है. मैं अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, माता-पिता, पत्नी, भाई-बहनों, अपने भैया भाभी, प्रियजनों और अपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक मार्गदर्शन देने वाले सभी गुरुजनों को देता हूं.
-गजे सिंह, लोअर पीसीएस में सफल अभ्यर्थी-

ग्रामीण परिवेश के युवा की बड़ी सफलता: उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए एक लंबा संघर्ष रहा है. इस सफलता में परिवार, प्रियजनों तथा गुरुजनों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उनकी इस सफलता पर विधायक अनिल नौटियाल समेत अनेक लोगों ने बधाई दी है.
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