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गांव से निकलकर लोअर पीसीएस परीक्षा की पास, गैरसैंण के गजे सिंह भंडारी बने सप्लाई इंस्पेक्टर

गजे सिंह ( Etv Bharat )

गैरसैंण: सफलताएं हमें सिखाती हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि आपके पास धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत का जज्बा है, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गैरसैंण विकासखंड के दूरस्थ गांव घंडियाल मल्ला के ग्रामीण परिवेश से निकलकर गजे सिंह भंडारी ने. उनका अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष व निरंतर प्रयास के दम पर उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है.