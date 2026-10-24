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गैरसैंण सत्र से पहले सियासी घमासान, सर्वदलीय बैठक से कांग्रेस गायब, बसपा ने भी उठाए सवाल

देहरादून में सर्वदलीय बैठक ( Etv Bharat )

कांग्रेस की गैरमौजूदगी पर उठे सवाल: बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित करना स्थापित संसदीय परंपरा का हिस्सा है. सभी संबंधित सदस्यों को विधानसभा सचिवालय की ओर से लिखित पत्र भेजे जाते हैं और फोन के माध्यम से भी सूचना दी जाती है. इसके बावजूद कोई सदस्य बैठक में शामिल नहीं होता है, तो यह उसका अपना निर्णय है.