गैरसैंण सत्र से पहले सियासी घमासान, सर्वदलीय बैठक से कांग्रेस गायब, बसपा ने भी उठाए सवाल
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा जनप्रतिनिधि को बैठक में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 9:31 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के 27 अक्टूबर से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू होने वाले सत्र से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में यमुना कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास पर कार्यमंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. दोनों ही बैठकों में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुये. इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात रखी. बसपा विधायक शहजाद अली ने सत्र की अवधि पर सवाल खड़े किये. उन्होंने सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया.
कांग्रेस की गैरमौजूदगी पर उठे सवाल: बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित करना स्थापित संसदीय परंपरा का हिस्सा है. सभी संबंधित सदस्यों को विधानसभा सचिवालय की ओर से लिखित पत्र भेजे जाते हैं और फोन के माध्यम से भी सूचना दी जाती है. इसके बावजूद कोई सदस्य बैठक में शामिल नहीं होता है, तो यह उसका अपना निर्णय है.
उन्होंने कहा किसी भी जनप्रतिनिधि को बैठक में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा विधानसभा केवल राजनीतिक बयानबाजी का मंच नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं को उठाने और सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण स्थान है.प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे सदन में रखने चाहिए.
उन्होंने सभी विधायकों से अपील की कि गैरसैंण सत्र को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से चलाने में सहयोग करें. उनके मुताबिक, पूरे देश और दुनिया की नजर उत्तराखंड पर रहती है. इसलिए जनप्रतिनिधियों का आचरण भी जिम्मेदारी भरा होना चाहिए.
दो दिन के सत्र में बजट और विधायी कार्य: संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के दौरान होने वाले कामकाज पर चर्चा की गई. 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले सत्र में पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद मुख्यमंत्री सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगे. सरकार के जरूरी विधायी कार्य भी रखे जाएंगे. दूसरे दिन प्रश्नकाल, बजट पारित कराने और अन्य विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना है.
कांग्रेस नेताओं की अनुपस्थिति पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा उनकी वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह से फोन पर बातचीत हुई. प्रीतम सिंह ने उन्हें अपने पहले से तय राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते त्यूणी क्षेत्र में व्यस्त होने की जानकारी दी. कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई. मंत्री ने कहा विपक्ष की भागीदारी के साथ सदन चलाना सरकार की प्राथमिकता है. सभी दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए.
माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती @RituKhanduriBJP जी की अध्यक्षता में उनके आवास पर आयोजित कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में आगामी गैरसैंण विधानसभा सत्र की कार्यसूची एवं सदन की कार्यवाही से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। https://t.co/z5sIhmH86P— Subodh Uniyal (@SubodhUniyal1) October 24, 2026
बसपा विधायक क्या बोले: बैठक में शामिल बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने सत्र की अवधि को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा दो दिन के सत्र में जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा होना मुश्किल है. उनके मुताबिक, पहले दिन का बड़ा हिस्सा दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने में निकल जाएगा. ऐसे में दूसरे दिन ही विधायकों के पास अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने और सरकार से सवाल पूछने का समय बचेगा.
मोहम्मद शहजाद ने कहा विधानसभा में कुल 70 विधायक हैं. अगर इनमें से बड़ी संख्या में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाना चाहें, तो एक दिन में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना आसान नहीं होगा. उन्होंने सवाल किया कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आपदा और बुनियादी सुविधाओं जैसी समस्याओं पर सरकार से जवाब मांगने के लिए इतना कम समय कैसे पर्याप्त हो सकता है?
बसपा विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार कम अवधि का सत्र बुलाकर केवल औपचारिकता पूरी कर रही है. जनता के सवालों पर गंभीर चर्चा से बचना चाहती है.
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