गैरसैंण बजट सत्र तैयारी, बने आधे दर्जन बैरियर्स, कटीले तारों की बाढ़ बढ़ाएगी सुरक्षा

भराड़ीसैण (गैरसैंण): ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में प्रस्तावित पांच दिवसीय बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. विधानसभा के मुख्य परिसर सहित गैरसैंण नगर भराडीसैंण बाजार व दिवालीखाल में साफ सफाई के साथ ही दीवारों को रंग-रोगन कर चमकाया जा रहा है.

विधानसभा भवन के मुख्य दरवाजे को बरसाती पानी से बचाने के लिए एक आकर्षक डिजाइन का गेट निर्माण किया जा रहा है. गेट का निर्माण कार्य भी युद्धस्तर पर चल रहा है. जिसको लेकर कर्मचारी दिन-रात एक किए हुए हैं. 9 मार्च से 13 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान विधानसभा परिसर की चमक-दमक बढ़ाने के लिए लेजर लाईटों का भी इस्तेमाल किया जाएगा. विधानसभा परिसर की सजावट बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग की ओर से सजावटी पौधे भी लगाए गये हैं. इस बीच नैनीताल-कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग के गढ्ढो को भरने के साथ ही क्षतिग्रस्त सुरक्षा दिवारों के पुनर्निर्माण का कार्य भी जारी है. सड़कों को आकर्षक बनाने के लिए दिवारों पर रंग रोगन का कार्य भी प्रगति पर है. दूसरी ओर नगर पंचायत गैरसैंण के स्वच्छताकर्मी बड़ी संख्या में सड़कों व विधानसभा परिसर को चमकाने में जुटे हुए हैं.

बजट सत्र के दौरान चाक-चौबंद सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्थाएं बनाने का कम जारी है. जिसके लिए आधा दर्जन बैरियरों का निर्माण किया जा रहा है.बैरियरों के नजदीक 100 मीटर के दायरे में कटीले तारों की बाढ़ बनाकर दोहरी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है. दिवालीखाल में 2 भराडीसैंण में 1, विधानसभा परिसर में 1,कालीमाटी के दुगमुतासैंण व जंगलचट्टी में भी एक -एक बैरियर का निर्माण किया जाना है.