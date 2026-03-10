ETV Bharat / state

गैरसैंण में कांग्रेस का हल्ला बोल! सड़कों पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता, दिग्गजों ने भी संभाला मोर्चा

कांग्रेस ने स्थाई राजधानी गैरसैंण सहित स्वास्थ्य,सड़क की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता एकजुट नजर आये.

GAIRSAIN CONGRESS PROTEST
गैरसैंण में कांग्रेस का हल्ला बोल! (फोटो सोर्स: @INCUttarakhand)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 10, 2026 at 5:24 PM IST

5 Min Read
भराड़ीसैण (गैरसैंण): ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराडीसैंण में आयोजित हो रहे पांच दिवसीय बजट सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आक्रामक दिखाई दे रही है. बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने स्थाई राजधानी गैरसैंण, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं,प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था,महिला अपराध,बेरोजगारी,अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित तामाम मुद्दों को लेकर सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया. वहीं, वहीं सदन के भीतर भी कांग्रेसी विधायक विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आये.

आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कर्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया. इस दौरान प्रदर्शकारियों की पुलिस से तीखी नोंकझोंक भी हुई. प्रदर्शनकारी विधानसभा जाने की जिद पर अड़े रहे. पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकती रही. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस कर्मियों से धकामुक्की भी हुई. विधानसभा के प्रवेश द्वार में पहले से ही भारी पुलिस बल की तैनाती व चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के चलते प्रदर्शनकारी आगे नही बढ़ पाये. गुसाये प्रदर्शनकारियों ने दिवालिखाल बैरियर पर ही सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ देर तक पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया.

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, हरीश रावत, करन माहरा,ललित फर्सवाण सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कर्यकर्ताओं में जोश भरा. कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा भाजपा सरकार कांग्रेस के प्रदर्शन और जनसैलाब से घबरा गई है, इसीलिए पुलिस बल का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है.

प्रदर्शन कर रहे विभिन्न गांवों से आई महिलाओं ने कहा आज गैरसैंण स्वास्थ्य केंद्र एक रेफेर सेंटर मात्र बन कर रह गया है. सरकार विकास के बड़े बड़े दावे जमीनी हकीकत से अलग हैं. आज सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ रही है. गैरसैंण में स्पेशलिस्ट चिकित्सक नहीं हैं. जिसके कारण गर्भवती महिलाएं रास्ते में ही दम तोड़ दे रही हैं.

इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा आज इस प्रदेश की सुरक्षा के बजाय इस सरकार ने पुलिस व अधिकारियों को अपनी सुरक्षा में लगाया हुआ है. उत्तराखंड के लोगों ने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा की इस प्रदेश की तमाम पुलिस व अधिकारी इन नेताओं के लिए काम करेगी. उन्होंने कहा यह सरकार निरंकुश हो गई है. जनता 2027 में इसे उखाड़ फेंकने का काम करेगी.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा हमारा विरोध इस सरकार के लिए चेतावनी है. राज्य के लोगों के लिए हमारा संदेश है कि अब बदलाव से कम कुछ भी नहीं, 2027 में बदलाव होना चाहिए. भाजपा धड़ाम होनी चाहिए. उन्होंने कहा यह सरकार निकम्मी सरकार है. जन विरोधी सरकार है. यह सरकार पूरे प्रदेश में युवाओं,महिलाओं,बेरोजगारों,किसानों के अरमानों को कुचलकर सिर्फ धन उगाई में लगी हुई है. उन्होंने कहा जो सरकार भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान चुकी है उसे अब बदलने का समय आ गया है.

गैरसैंण में कांग्रेस का हल्ला बोल! (ETV Bharat)

हरक सिंह रावत ने कहा कांग्रेस की आवाज को, विपक्ष की आवाज को, महिलाओं, युवाओं की आवाज को इस सरकार में दबाया जा रहा है. यह लोकतंत्र की हत्या है. यह सरकार पुलिस को आगे करके लाठी डंडों के बूते पर अपने काले कारनामों को छुपाना चाहती है. आज जिस तरह से पहाड़ में जंगली जानवरों का आतंक है, मैदान में मर्डर हो रहे हैं, लोग पानी के लिए दरदर भटक रहे हैं, रोजगार खत्म हो गया है, पूरा पहाड़ पलायन से खाली हो गया है, मगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा खनन माफिया, भू माफिया,और शराब माफिया की सरकार को बदलने का वक्त आ गया है.

कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी,भ्रष्टाचार,स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली अपने चरम पर है. यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है. पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है. यह सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है.

12 पुलिसकर्मी भी चोटिल: कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान 12 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए. जिन्हें दिवालीखाल में ही डॉक्टरों की टीम द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया. वहीं एक महिला पुलिस कर्मी के पैर में चोट लगने के कारण उन्हें गैरसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया गया. जानकारी देते हुए चिकित्सा अधीक्षक गैरसैण अर्जुन रावत ने बताया सभी चोटिल पुलिस कर्मियों की स्थिति ठीक है. सभी का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है.

गैरसैंण बजट सत्र 2026
गैरसैंण में कांग्रेस का विरोध
गैरसैंण कांग्रेस विरोध प्रदर्शन
GAIRSAIN CONGRESS PROTEST

