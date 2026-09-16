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दस सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों का हल्ला बोल, तालाबंदी कर जताया विरोध

ग्राम प्रधानों ने कहा वे लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं.

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ग्राम प्रधानों का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2026 at 6:43 PM IST

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गैरसैंण: ग्राम प्रधानों ने अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोला है. प्रधान संगठन के अध्यक्ष मनोज नेगी के नेतृत्व में गैरसैंण खंड विकास कार्यालय में तालाबंदी की. इस दौरान ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख,पंचायत कार्यालय सहित पूरे विकास खंड कार्यालय में तालाबंदी की. कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर कर दिया. सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय में 2 घंटे तक धरना भी दिया. इस दौरान खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दस सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया. प्रधान संगठन ने मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

ग्राम प्रधानों की मांगें

  • 20 हजार रुपए मानदेय और वार्ड सदस्यों को बैठक मानदेय
  • मनरेगा में ऑफलाइन उपस्थिति, बेहतर मजदूरी
  • पंचायतों की आय बढ़ाकर जिला योजना में ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित
  • सभी 29 विभागों के कार्य पंचायतों को सौंपे जाए
  • विधायक व सांसद निधि की तर्ज़ पर ग्राम प्रधान निधि बने
  • जिससे पंचायतें विकास और आपदा कार्य तेजी से कर सकें
  • पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का निष्पादन पंचायत को मिले.
  • प्रधानों को स्वास्थ्य व जीवन बीमा दिया जाए.
  • आवास प्लस सूची में पात्रों के नाम जोड़े जाएं
  • टैक्स के जरिये पंचायत आय बढ़ाने का प्रावधान हो.
  • टैक्स न लगने पर वित्त आयोग से मिलने वाली राशि में कटौती

प्रधान संगठन के अध्यक्ष मनोज नेगी ने कहा कि,वो लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं. सरकार सुनने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि, सरकार के आंख और कान खोलने के लिए उत्तराखंड प्रधान संगठन व समस्त प्रधानों के आह्वान पर आज पूरे खंड विकास कार्यालय में तालाबंदी की गई.

मनोज नेगी ने कहा उनकी मांगों को सरकार द्वारा अनसुना किये जाने के चलते प्रधानों को प्रदर्शन व तालाबंदी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. आज प्रधान संगठन द्वारा सरकार को चेताने के लिए सांकेतिक रूप से तालाबंदी की गई है. यदि शीघ्र उनकी मांगे नही मानी गई तो उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा.जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रसाशन की होगी.

प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष विनोद मलाई ने कहा हमारी जायज मांगे हैं. जिन पर सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए. जब गांव विकसित होगा तभी देश भी विकसित होगा, लेकिन सरकार उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है.

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