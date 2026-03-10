ETV Bharat / state

गड्ढा मुक्त सड़कों की ओर बढ़ता उत्तराखंड, जानिये धामी सरकार में कितना का हुआ

देहरादून: गैरसैंण भराड़ीसैंण में आज बजट सत्र का दूसरा दिन है. बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल हुआ. इसमें धामी सरकार के मंत्रियों ने सवालों का जवाब दिया. जिसमें कई जानकारियां निकल कर सामने आई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के बीते चार साल में प्रदेश में 819 पंचायत भवनों का पुनर्निर्माण किया गया है.

प्रदेश में पंचायत भवनों की संख्या 5867 हैं. इसमें से 1134 पंचायत भवन लंबे समय से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे. इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज विभाग को अभियान चलाकर इन भवनों का पुनर्निर्माण करने के निर्देश दिए. शेष भवनों में भी रेनोवेशन कार्य किया जा रहा है.विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी.

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग नवंबर के प्रथम सप्ताह तक सात हजार से अधिक किमी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर चुका है. सदन में विभाग की ओर से प्रस्तुत जानकारी के अनुसार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के क्रम में विभाग ने वर्ष 2025-26 में मानसून काल से पूर्व 3134 किमी लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया. मानसून के बाद 10 नवंबर 2025 तक 4149.17 किमी लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया.