बदल रही भराड़ीसैंण की तस्वीर, आगे बढ़ रहा गैरसैंण, विधानसभा अध्यक्ष से जानिये अब तक का सफर

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया बीते साढ़े चार वर्षों में गैरसैंण में बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया गया है. इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत की गई है.

गैरसैंण ड्रोन शॉट (फोटो सोर्स: सूचना विभाग)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 13, 2026 at 1:32 PM IST

6 Min Read
धीरज सजवाण की रिपोर्ट

गैरसैंण: हिमालय की गोद में बसे गैरसैंण के भराड़ीसैंण में इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. पहाड़ों और घाटियों के बीच स्थित यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ भौगोलिक चुनौतियों के लिए भी जाना जाता है. विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहां लगातार विधानसभा तंत्र और सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है. इसी विषय पर ईटीवी भारत संवाददाता धीरज सजवाण ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से खास बातचीत की.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया जब उन्हें विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई और वह पहली बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण पहुंचीं तो उन्हें लगा कि यहां कई ऐसी संभावनाएं हैं जिन पर काम किया जा सकता है. उनका कहना था कि भराड़ीसैंण को एक व्यवस्थित और सक्षम ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा सकता है. जिससे यहां विधानसभा संचालन के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार हो सके.

उन्होंने बताया पिछले चार से साढ़े चार वर्षों के दौरान यहां कई बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया गया है. इनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग भवनों का निर्माण, बेहतर सड़कों की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं. साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि विकास कार्यों के दौरान इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे. परिसर की भव्यता और प्राकृतिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है.

भराड़ीसैंण जैसी भौगोलिक परिस्थितियों में अवस्थापना विकास की चुनौतियों पर बात करते हुए ऋतु खंडूड़ी ने कहा पहाड़ी राज्य के लोगों के लिए चुनौतियां नई बात नहीं होतीं हैं. उन्होंने कहा पहाड़ में रहने वाले लोग कठिन परिस्थितियों के अभ्यस्त होते हैं, इसलिए यहां काम करना किसी बड़े चैलेंज की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. हालांकि, मौसम कभी कभी चुनौती जरूर बनता है. उन्होंने बताया कई बार बारिश और बर्फबारी जैसी परिस्थितियां काम में बाधा बनती हैं, लेकिन इसके बावजूद धैर्य और मेहनत के साथ यहां लगातार विकास कार्य किए गए हैं.

विधानसभा अध्यक्ष ने भराड़ीसैंण के प्राकृतिक वातावरण का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी लोग यहां आते हैं तो उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव होता है. उन्होंने कहा उत्तराखंड की जिस कल्पना के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था, उसकी झलक यहां साफ दिखाई देती है. यहां पहाड़, नदी, नाले, खेत, जंगल और गाँव सब एक साथ दिखाई देते हैं.

उन्होंने बताया सुबह के समय जब सूर्योदय होता है तो पूरा परिसर एक अलग ही आभा से भर जाता है. कुछ ही देर बाद जब कोहरा विधानसभा परिसर को घेर लेता है. यह दृश्य भी अपने आप में अनोखा अनुभव देता है. चारों तरफ दिखाई देने वाली हिमालय की चोटियां, साफ नीला आसमान और शांत वातावरण लोगों को एक अलग ही ऊर्जा का अहसास कराता है.

ऋतु खंडूड़ी ने कहा एक समय ऐसा भी था जब पहाड़ों से लगातार पलायन की खबरें आती थीं और लोग बेहतर सुविधाओं के लिए मैदानों की ओर जा रहे थे, लेकिन इस बीच विधानसभा एक ऐसी सरकारी संस्था है जो मैदान से पहाड़ की ओर आई है. उनका कहना है कि भराड़ीसैंण में विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी साल भर बनी रहती है. इससे न केवल परिसर का रखरखाव बेहतर तरीके से हो पाता है बल्कि लगातार अपग्रेडेशन का काम भी जारी रहता है.

उन्होंने बताया अब भराड़ीसैंण केवल विधानसभा सत्र तक सीमित नहीं रह गया है. यहां स्कूलों के छात्र भी शैक्षणिक भ्रमण के लिए आने लगे हैं. शोध कार्य से जुड़े लोग भी यहां पहुंच रहे हैं. इससे इस पूरे क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ रही हैं. आसपास के क्षेत्रों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है.

ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में स्थापित अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने बताया यह संस्थान पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा उत्तराखंड को दिया गया था. यह देश का दूसरा ऐसा संस्थान है. वर्ष 2022 से इस संस्थान के कार्यों को आगे बढ़ाया गया है. अब यह पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है.

उन्होंने बताया इस संस्थान के माध्यम से जल संरक्षण और वाटर रिचार्ज जैसे कार्य भी किए गए हैं. इसके साथ ही यहां एक बड़ी लाइब्रेरी स्थापित करने का काम चल रहा है. ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि विधानसभा के यहां सक्रिय होने से आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं. क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं.

विधानसभा परिसर की दीवारों पर उत्तराखंड की संस्कृति और कला को दर्शाने वाली पेंटिंग्स और रम्भाण मुखौटों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की आत्मा उसकी संस्कृति होती है. उन्होंने बताया जब वह यहां के कलाकारों और पेंटर्स से मिलीं तो उन्हें लगा कि उन्हें एक मंच देने की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा इसी सोच के साथ विधानसभा की दीवारों को स्थानीय कला से सजाया गया. इससे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हुई. एक तरफ सदन की दीवारों को सुंदर बनाया गया, दूसरी तरफ स्थानीय संस्कृति को संजोने का काम हुआ. तीसरी तरफ युवा कलाकारों को प्रेरणा और पहचान मिली.

दीवारों पर लगे रम्भाण मास्क को लेकर उन्होंने बताया कि यह आठवीं शताब्दी से जुड़ी एक लोक कला है जो डोगरा समुदाय की पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा है. यह कला चमोली जिले के एक गांव में प्रचलित रही है. इस कला के प्रमुख कलाकार मोहन लाल हैं. उन्होंने बताया वर्तमान समय में मोहन लाल इस कला के संभवतः एकमात्र कलाकार बचे हैं.

उन्होंने कहा इस विलुप्त होती कला को बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. इसी दिशा में एक कॉफी टेबल बुक भी तैयार की गई है. जिसका अनावरण राष्ट्रपति के हाथों कराया गया. जिससे इस कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके. ऋतु खंडूड़ी ने बताया उनके प्रयासों से अब इस कला को आगे बढ़ाने की योजना पर भी काम हो रहा है. शोध संस्थान की मदद से लगभग 20 से 25 नए कलाकारों को इस कला का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जा रही है. जिससे आने वाले समय में यह लोक कला जीवित रह सके.

