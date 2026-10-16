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गैरसैंण विधानसभा सत्र से पहले बड़ी वार्निंग, बीडीसी बैठक बना वजह, जानिए पूरा मामला

गैरसैंण की बीडीसी बैठक ( ETV Bharat )

गैरसैंण: विकासखंड गैरसैंण की बीडीसी बैठक लगातार टलने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों का धैर्य जवाब दे गया है. लगातार बैठकें निरस्त होने से क्षुब्ध ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आज विकासखंड कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी व्यक्त की. इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने ब्लॉक सभागार में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया.

बैठक में ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अधिकारियों पर गैरसैंण क्षेत्र की घोर अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र बीडीसी बैठक आयोजित नहीं की गई व उनकी बातों को अनसुना किया गया, तो 27 अक्टूबर से भराड़ीसैण में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान वे विधानसभा का घेराव करेंगे.