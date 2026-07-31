उद्घाटन के इंतजार में 3 साल से धूल फांक रहा गैरसैंण का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, करोड़ों खर्च के बावजूद नहीं हो रहा उपयोग
करोड़ों की लागत से बना ऑडिटोरियम जनता को समर्पित नहीं हो सका है. ऑडिटोरियम में आधुनिक उपकरण धूल फांक रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 31, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 10:48 AM IST
गैरसैंण: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 3 वर्ष पूर्व 4 करोड़ से अधिक की भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बाद एक ऑडिटोरियम तैयार किया गया, लेकिन ऑडिटोरियम उद्घाटन की बाट जोह रहा है. करोड़ों रुपये से निर्मित ऑडिटोरियम धूल फांक रहा है. राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में लगभग साढे चार करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक बालकनी ऑडिटोरियम हॉल पर लटके हुए ताले इसकी गवाही दे रहे हैं.
गैरसैंण नगर के महत्व को देखते हुए त्रिवेंद्र रावत सरकार ने अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की थी. जिसके बाद साल 2020-21 में इसका काम शुरू होकर, 2023 में निर्माण कार्य पूरा कर लिए गया था. ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा होने के साथ ही सभी आधुनिक उपकरण भी स्थापित कर लिए जाने के बावजूद इसका उपयोग न होने से जहां एक तरफ महंगे उपकरण धूल फांक रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ ऑडिटोरियम हॉल बंद होने से बरसात के दिनों में लगने वाली फंफूद से हाल की साउंड प्रूफ दिवारें,महंगे उपकरण,फर्नीचर व मैटिंग की भी खराब होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.
उल्लेखनीय है कि 4 करोड़ 37 लाख 86 हजार की भारी भरकम धनराशि से राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण की भूमि पर आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण पूर्ण कर कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम यूनिट-2 श्रीनगर द्वारा नवंबर 2023 में ही इसे शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था. लेकिन अब तक इसका ना तो विद्यालय द्वारा कोई उपयोग किया जा रहा है और ना किसी अन्य संस्था को उपयोग के लिए दिये जाने की कोई नीति बनाई गई है. बताया जा रहा है कि ऑडिटोरियम का उद्घाटन न होने से फिलहाल इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ऑडिटोरियम पर ताले लटके हुए हैं.
विद्यालय से जानकारी लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया है. ऑडिटोरियम के उपयोग को लेकर अग्रिम निर्देशों के अनुसार काम किया जाएगा.
-एनी नाथ, खंड शिक्षा अधिकारी-
लगभग 250 दर्शकों की क्षमता वाले बालकनी के साथ बने अत्याधुनिक ऑडिटोरियम हॉल में महंगी पुशबैक कुर्सियां लगी हुई है, जिसके साथ ही विशाल एलईडी ,पब्लिक ऐड्रेसिंग सिस्टम,ऑडियो-वीडियो सिस्टम,पोडियम, मेटिंग, महंगे पर्दों के साथ ही हाल में बनी साउंड प्रूफ दीवारें भी बनी हैं. जिनके रखरखाव की कोई विभागीय व्यवस्था न होने से इन पर धूल जम रही है. वहीं बरसात में लगने वाली फंफूद भी नुकसानदायक साबित हो रही है. मामले को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य कलम सिंह कठायत कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संचालित करने के लिए विद्यालय के पास कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं है. जिससे फिलहाल इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है.
नवंबर 2023 में ही निर्माण समेत ऑडिटोरियम में सभी जरूरी उपकरण स्थापित कर विधालय को हस्तांतरित कर दिया गया है. जिसको लेकर हमारे स्तर से कोई भी कागजी कार्रवाई शेष नहीं है.
-सुनील फरस्वाण,प्रोजेक्ट मैनेजर, पेयजल निर्माण निगम (निर्माणदायी संस्था)
उप जिलाधिकारी गैरसैंण अबरार अहमद ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है. शिक्षा विभाग से वार्ता कर जल्द ही ऑडिटोरियम का निरीक्षण कर इसे शुरू करवाने की कार्रवाई की जाएगी. मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि, नगर पंचायत द्वारा लगातार ऑडिटोरियम को कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध कराने की मांग की जाती रही है. इससे पूर्व भी दिसंबर में हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं इंद्र मणि बड़ौनी स्मृति दिवस पर ऑडिटोरियम की मांग की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इसे देने से इंकार कर दिया गया था.
मोहन भंडारी ने बताया कि, इसके बाद विधानसभा बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भी पत्र लिखकर ऑडिटोरियम का उद्घाटन जल्द करने की मांग की गई. लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि,ऑडिटोरियम को बने हुए लगभग 3 वर्ष होने वाला है और करोड़ों की लागत से बने इस ऑडिटोरियम का रखरखाव भी चिन्ता का विषय है. कहा कि, हम यही चाहते हैं कि ऑडिटोरियम जल्द से जल्द आम जनता के उपयोग हेतु उपलब्ध हो.
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