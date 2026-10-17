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गैरसैंण विधानसभा सत्र में पास और एंट्री को लेकर बदले नियम, एक क्लिक में जानिए

गैरसैंण विधानसभा सत्र ( ETV Bharat )

विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सचिवालय एवं पुलिस विभाग को सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा विधानसभा की गरिमा एवं सुरक्षा सर्वोपरि है. ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि सत्र अवधि में विधानसभा के कर्मचारी भी बिना विधिवत जारी वाहन प्रवेश पत्र के परिसर में अपने वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे. विधायकों की संस्तुति पर एक और मंत्रियों की संस्तुति पर अधिकतम दो लोगों को ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे. जिससे बेवजह की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.