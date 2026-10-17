गैरसैंण विधानसभा सत्र में पास और एंट्री को लेकर बदले नियम, एक क्लिक में जानिए
गैरसैंण में विधायकों की संस्तुति पर एक और मंत्रियों की संस्तुति पर अधिकतम दो लोगों को ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 7:22 PM IST
देहरादून: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में आगामी 27 अक्टूबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है. जिसकी तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने शनिवार को देहरादून स्थित विधानसभा भवन में शासन, पुलिस प्रशासन एवं तमाम विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सत्र के सफल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की. साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.
विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सचिवालय एवं पुलिस विभाग को सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा विधानसभा की गरिमा एवं सुरक्षा सर्वोपरि है. ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि सत्र अवधि में विधानसभा के कर्मचारी भी बिना विधिवत जारी वाहन प्रवेश पत्र के परिसर में अपने वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे. विधायकों की संस्तुति पर एक और मंत्रियों की संस्तुति पर अधिकतम दो लोगों को ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे. जिससे बेवजह की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.
बैठक में ये भी तय किया गया कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग एवं वेबकास्टिंग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग और आईटी विकास अभिकरण की ओर से की जाएगी. जिससे आमजन भी पारदर्शिता के साथ सदन की कार्यवाही से जुड़ सकें. सत्र के दौरान आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन दल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. चिकित्सा विभाग को आवश्यक चिकित्सा दल, पर्याप्त दवाइयों और एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है. साथ ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से सत्र को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित कराने में पूरा सहयोग देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या शिकायत की स्थिति उत्पन्न न हो. उन्होंने कहा कि ये सत्र राज्य के विकास, जनहित के मुद्दों और नीतिगत निर्णयों पर गंभीर चिंतन-मनन का महत्वपूर्ण अवसर है. ऐसे में इसकी गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.
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