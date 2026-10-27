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पहली बार एक साल में गैरसैंण में हुए दो विधानसभा सत्र, एक क्लिक में जानिए अब तक का रिकॉर्ड

गैरसैंण विधानसभा सत्र इतिहास ( ETV Bharat )

गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी. इसके बाद से यहां समय-समय पर विधानसभा की कार्यवाही संचालित होती रही है. हालांकि, कुछ वर्षों में यहां कोई सत्र आयोजित नहीं हुआ, जबकि कुछ वर्षों में एक बार विधानसभा सत्र आयोजित किया गया.