कई विधायकों के लिए आखिरी होगा गैरसैंण सत्र! 2027 में कुछ 'माननीय' की हो सकती है विदाई, अब टिकट पर नजर
सिर पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027, कई विधायकों के लिए आखिरी हो सकता है गैरसैंण का सत्र, उम्रदराज विधायकों पर भी नजर, रिपोर्ट- किरनकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 4:35 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच गैरसैंण में आहूत विधानसभा सत्र केवल अनुपूरक बजट और विधायी कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि कई मायनों में खास है. क्योंकि, मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे माननीयों की धुकधुकील बढ़ती जा रही है. सबसे बड़ी चिंता अगले साल होने वाले चुनाव से पहले विधायकों के सामने अपनी सीट बचाने की है.
सवाल ये भी है कि कौन दोबारा चुनाव मैदान में उतरेगा? किसका टिकट कटेगा और किस नए चेहरे को मौका मिलेगा? इन सवालों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी हैं. ऐसे में मौजूदा विधानसभा का यह सत्र कई विधायकों के लिए राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है या यू कहें कि कई माननीयों के लिए यह सत्र आखिरी भी हो सकता है.
विधानसभा में छिड़े कई व्यंग: गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा की कार्यवाही के दौरान के राजनीतिक व्यंग्य भी खूब चर्चाओं में है. पांच साल तक सदन में बैठने सवाल उठाने और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ माननीयों के सामने अब अगली पारी की चुनौती है. यह चर्चा विधानसभा के दौरान कई विधायक एक दूसरे से करते नजर आए.
जिसमें किसी की उम्र चर्चा हुई, तो किसी के क्षेत्र में नए दावेदार सक्रिय होने की और किसी के सामने अपनी राजनीतिक पकड़ साबित करने बातचीत हुई. ऐसे में सवाल उठता है कि 2027 के चुनाव में क्या पार्टियां अपने पुराने और अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताएंगी या फिर सत्ता की दौड़ में नए चेहरों को मौका देकर सियासी समीकरण बदलने की कोशिश करेंगी?
70 पार के विधायकों पर भी नजर: उत्तराखंड में बीजेपी के कुछ वरिष्ठ विधायकों की उम्र को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं. इनमें कालाढूंगी से बंशीधर भगत, डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल, चौबट्टाखाल से सतपाल महाराज, रायपुर से उमेश शर्मा काऊ, देहरादून कैंट से सविता कपूर, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा और रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट समेत कई विधायकों के नाम ऐसी लिस्ट मे शामिल हो सकतें है.
इन नेताओं की उम्र और लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण अगले साल यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी संभावित भूमिका पर नजर रहेगी. हालांकि, इनमें से किसी का टिकट केवल उम्र के आधार पर कट जाएगा, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी. मामले में राजनीतिक जानकार सुनील दत पांडे कहते हैं कि,
"भारत में चुनाव कानून के तहत विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, लेकिन अधिकतम उम्र की कोई निर्धारित सीमा नहीं है यानी 70 या 75 वर्ष की उम्र पार करने वाला व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है. बशर्ते वो अन्य कानूनी शर्तें पूरी करता हो. ऐसे में वरिष्ठ विधायकों के लिए असली चुनौती उम्र से ज्यादा उनकी चुनावी जीत की संभावना, क्षेत्र में सक्रियता जनता के बीच पकड़ और पार्टी नेतृत्व का भरोसा होगा."- सुनील दत पांडे, राजनीतिक जानकार
टिकट कटने की चर्चा, नए चेहरों की दावेदारी और परिवार की सियासत: उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए 2027 का चुनाव महत्वपूर्ण रहने वाला है. ऐसे में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन संगठन के फीडबैक और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता के आधार पर टिकटों को लेकर मंथन होना स्वाभाविक है. जिन सीटों पर लंबे समय से एक ही चेहरा चुनाव लड़ता आया है, वहां नए दावेदार भी अपनी संभावनाएं तलाश सकते हैं.
वहीं, कुछ वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का सवाल भी खड़ा हो सकता है. राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जब किसी वरिष्ठ नेता की उम्र बढ़ती है या वो चुनावी मैदान में उतरने को लेकर असमंजस की होती है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम की चर्चा शुरू हो जाती है.
गैरसैंण में बजट, देहरादून में टिकट का गणित: फिलहाल, गैरसैंण में विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है. उधर, 2027 के चुनाव की तैयारी धीरे-धीरे राजनीतिक दलों के लिए अहम होती जाएगी. मौजूदा विधायकों के सामने अपने कामकाज का हिसाब देने क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने और पार्टी नेतत्व को अपनी उपयोगिता साबित करने की चुनौती रहेगी. कुछ नेताओं के लिए यह अगली पारी की तैयारी होगी, तो कुछ के लिए नए राजनीतिक विकल्प तलाशने का समय भी हो सकता है.
पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन: गौर हो कि उत्तराखंड में पिछला विधानसभा चुनाव साल 2022 में हुआ था. जिसके तहत 14 फरवरी 2022 को एक चरण में 70 सीटों के लिए मतदान हुआ. मतदान प्रतिशत लगभग 65.4 फीसदी रहा. जिसका परिणाम 10 मार्च 2022 को घोषित किया गया. जिसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत यानी 36 सीटें को पार सरकार बनाई.
यह उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार था, जब सत्ताधारी दल ने दोबारा जीत हासिल की. अगर पार्टीवार सीटों के बात करें तो बीजेपी ने 47 सीटें जीती. जबकि, कांग्रेस को 19 सीटें ही मिल पाई. बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती. वहीं, 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती है.
बता दें कि कुछ सीटों पर बाद में उप चुनाव हुए. जिसमें बागेश्वर, बदरीनाथ, मंगलौर, केदारनाथ सीट शामिल है. खास बात ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा सीट हार गए, लेकिन बाद में चंपावत उप चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने. वहीं, बागेश्वर सीट से चंदन रामदास के निधन के बाद उप चुनाव हुए. जिसमें बीजेपी की पार्वती दास जीतीं.
बदरीनाथ सीट से राजेंद्र भंडारी की कांग्रेस से इस्तीफे के बाद दल-बदल कानून के तहत उनकी सदस्या गई. जिसके बाद इस सीट पर भी उप चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस से लखपत बुटोला की जीत हुई. मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था. जिसके बाद इस सीट पर भी उप चुनाव हुए. जिसमें कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन जीते. वहीं, केदारनाथ सीट से शैलारानी रावत के निधन के बाद उप चुनाव में बीजेपी से ही आशा नौटियाल ने जीत हासिल की.
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