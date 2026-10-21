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24 अक्टूबर को देहरादून में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, प्रीतम सिंह ने उठाये सवाल

गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र ( ETV Bharat )

देहरादून: गैरसैंण में 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा सत्र आहूत होने जा रहा है. सत्र की कार्रवाई निश्चित करने के लिए विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 24 अक्टूबर को देहरादून में बुलाई गई है. जिसके बाद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य प्रीतम सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. प्रीतम सिंह ने इसे सरकार की कथनी और करनी में अंतर का जीता जागता उदाहरण बताया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा एक तरफ राज्य सरकार ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किए जाने की घोषणा की है. वहीं दूसरी तरफ सत्र की कार्रवाई और कार्य सूची निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण कार्य मंत्रणा समिति की बैठक देहरादून में बुलाई जा रही है. उन्होंने इसे विरोधाभासी और औचित्यहीन बताया है.