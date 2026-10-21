24 अक्टूबर को देहरादून में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, प्रीतम सिंह ने उठाये सवाल
प्रीतम सिंह ने कहा विधानसभा का सत्र भराड़ीसैंण में आहूत होना है. कार्य मंत्रणा समिति की दलीय बैठक भी वहीं आयोजित होनी चाहिए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 6:49 PM IST
देहरादून: गैरसैंण में 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा सत्र आहूत होने जा रहा है. सत्र की कार्रवाई निश्चित करने के लिए विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 24 अक्टूबर को देहरादून में बुलाई गई है. जिसके बाद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य प्रीतम सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. प्रीतम सिंह ने इसे सरकार की कथनी और करनी में अंतर का जीता जागता उदाहरण बताया है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा एक तरफ राज्य सरकार ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किए जाने की घोषणा की है. वहीं दूसरी तरफ सत्र की कार्रवाई और कार्य सूची निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण कार्य मंत्रणा समिति की बैठक देहरादून में बुलाई जा रही है. उन्होंने इसे विरोधाभासी और औचित्यहीन बताया है.
प्रीतम सिंह ने कहा जब विधानसभा का सत्र भराड़ीसैंण में आहूत होना है, तो उससे संबंधित कार्य मंत्रणा समिति की दलीय बैठक भी वहीं आयोजित होनी चाहिए. उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करना मात्र औपचारिकता रह गया है. राज्य सरकार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने के प्रति गंभीर नहीं है.
प्रीतम सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का श्रेय लेती है दूसरी तरफ वहां नियमित रूप से विधानसभा सत्र आयोजित करने और राजधानी के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित करने के प्रति उदासीन बनी हुई है. सरकार का यह दोहरा चरित्र प्रदेश की जनता के सामने उजागर हो चुका है.
उन्होंने कहा विधानसभा का सत्र मात्र दो दिन के लिए आहूत किया जाना भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा पलायन आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया. प्रीतम सिंह ने कहा इन सब विषयों पर सदन में व्यापक चर्चा की जरूरत है. ऐसे में मात्र दो दिनों के लिए सत्र में प्रदेश की गंभीर समस्याओं पर सार्थक और विस्तृत चर्चा कैसे संभव हो पाएगी यह भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.
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