ETV Bharat / state

11 घंटे चला गैरसैंण विधानसभा सत्र, अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पास, जानिए पूरी डिटेल

गैरसैंण विधानसभा सत्र स्थगित ( ETV Bharat )



पहले दिन दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि: संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सत्र के पहले दिन की कार्यवाही का जिक्र करते हुए कहा सदन का काफी समय प्रदेश के दो वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने में लगा. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूड़ी तथा पूर्व मंत्री स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट के योगदान को याद किया. उनियाल ने कहा दोनों नेताओं ने उत्तराखंड के विकास और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. भुवन चंद्र खंडूड़ी मुख्यमंत्री के साथ केंद्र में परिवहन मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके थे, जबकि हीरा सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहने के साथ उत्तराखंड सरकार में भी मंत्री रहे. सदन के सदस्यों ने दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया. इस प्रक्रिया में करीब साढ़े छह घंटे का समय लगा. इसके बाद सदन में निर्धारित विधायी कार्यवाही आगे बढ़ी.