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SHO समेत पूरी टीम सस्पेंड, मुजफ्फरपुर हिंसक झड़प में मौत पर SSP की बड़ी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर हिंसक झड़प, जांच टीम का गठन : जिसके बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने ग्रामीण एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया. पूरे मामले में सभी पक्षों के बात कर जांच रिपोर्ट दी गई. रिपोर्ट में 17 मार्च 2026 की रात गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनिया गांव में की गई छापेमारी में गंभीर कमियां पाई गई हैं. टीम ने पाया कि छापेमारी के दौरान सही निर्णय नहीं लिया गया, जिससे यह घटना हुई.

17 मार्च की रात को क्या हुआ था? : दरअसल, मंगलवार की रात यानी 17 मार्च 2026 को मुजफ्फरपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई खी, जिसमें बुजुर्ग जगवीर राय (55 वर्ष) की मौत हो गई थी. जिसके बाद मृतक के बेटे अविनाश कुमार ने आरोप लगाया था कि हिंसक झड़प में तत्कालीन एसएचओ राजा सिंह उनके पिता को गोली मारी थी.

मुजफ्फरपुर: बिहार पुलिस ने मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. मामले में एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाही के आरोप में तत्कालीन एसएचओ राजा सिंह समेत पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया है.

छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को ग्रामीणों के हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें पत्थरबाजी, लाठियों से हमला और यहां तक ​​कि गोलीबारी भी शामिल थी.

अफरा-तफरी के बीच एसएचओ राजा सिंह ने कथित तौर पर बचने के लिए हवा में गोली चलाई, लेकिन दुर्भाग्य से इस घटना में एक स्थानीय निवासी जगतवीर राय की जान चली गई.

जांच में कई गंभीर कमियां उजागर हुईं, जिनमें यह भी शामिल है कि छापेमारी पर्याप्त बल या उचित खुफिया जानकारी के बिना की गई थी.

जांच रिपोर्ट यह भी बताती है कि टीम संयम बरतने में विफल रही, जिससे स्थिति और बिगड़ गई और खुफिया जानकारी जुटाने में विफलता मिली. चौकीदार प्रहलाद कुमार ने संभावित खतरों या आरोपियों के बारे में टीम को सतर्क नहीं किया था.

क्या बोले एसएसपी? : एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतक के खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, इसलिए इसे पुलिस मुठभेड़ नहीं माना जा सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2023 के एक पॉक्सो मामले में जारी वारंट के निष्पादन के लिए पुलिस टीम मंगलवार देर रात छापेमारी करने गई थी.

''पीड़ित पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन में पुलिस पर मारपीट और फायरिंग का आरोप लगाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई. इस आधार पर थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है.'' - कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी, मुजफ्फरपुर

बेटे के आरोप के बाद मुजफ्फरपुर SSP का एक्शन : ग्रामीण एसपी राजेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर मुजफ्फरपुर एसएसपी ने तत्कालीन एसएचओ (गायघाट पुलिस स्टेशन), राजा सिंह, सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार, पीटीसी रंजन कुमार, महिला कांस्टेबल चांदनी कुमारी, ड्राइवर कांस्टेबल ओम प्रकाश और चौकीदार प्रहलाद कुमार को निलंबित कर दिया.

होम गार्ड कर्मियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई : इसके अतिरिक्त इस ऑपरेशन में शामिल होम गार्ड कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सिफारिश भेजी गई है. फिलहाल, जिला पुलिस के इस निर्णायक कदम से विभाग में काफी हलचल मच गई है और इसे बिहार में पुलिसिंग के तरीकों और कानून-व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

घर में घुसकर गोलीमारी गई- तेजस्वी : मुजफ्फरपुर के एसएसपी की यह कार्रवाई बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बुधवार को प्रभावित गांव पहुंचकर मृतक परिवार को सांत्वना देने के एक दिन बाद हुई है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ''एसएचओ ने किसान जगतवीर राय के घर में घुसकर कथित तौर पर उन्हें गोली मार दी.''

''घटना 17 तारीख की है, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के कारण कार्रवाई में देरी हो रही है. इस मामले को मानवाधिकार आयोग में भी उठाया जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. मृतक परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था.'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष